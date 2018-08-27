Новости

"МЮ" крупно проиграл на своем поле "Тоттенхэму" 00:19
Трамп не посетит похороны Маккейна 27.08.2018
Гостей все больше привлекает 30-дневный безвиз в Беларусь 27.08.2018
У статуи Свободы в Нью-Йорке вспыхнули баллоны с газом 27.08.2018
На Дону со второй попытки продали Mercedes экс-полковника Захарченко 27.08.2018
Лавров обсудил с главой МИД Венгрии график двусторонних контактов 27.08.2018
Минск примет участие в работе начальников штабов стран ШОС 27.08.2018
Трамп и Меркель обсудили по телефону Сирию и Украину 27.08.2018
Montblanc выпустил новую серию женских часов Star Legacy Small Second 27.08.2018
Путин подписал указ о праздновании 300-летия образования Кузбасса 27.08.2018
Рябков: Решение об ответных санкциях примет президент России 27.08.2018
В Крыму произошел выброс неизвестного вещества в воздух 27.08.2018
Путин прибыл в Новосибирск 27.08.2018
Студенты и коллектив МГУ не смогут изменять Устав университета 27.08.2018
В Сети высмеяли внешний вид главы МИД Украины Климкина 27.08.2018
Трамп объявил о достижении соглашения по торговле с Мексикой 27.08.2018
Начальник Генштаба Герасимов встретился в Москве с китайским коллегой 27.08.2018
МКАД будут перекрывать по ночам 27.08.2018
Суд не признал жителя Твери внуком Спартака Мишулина 27.08.2018
На западе Ирана спецслужбы обезвредили две группы террористов 27.08.2018
В Японии планируют создать "летающее такси" 27.08.2018
"Нафтогаз" оценил убытки от прекращения транзита российского газа 27.08.2018
Экс-лидер Pink Floyd Роджер Уотерс попал в базу сайта "Миротворец" 27.08.2018
В Москве задержан сосед погибшей 14-летней девочки 27.08.2018
УЕФА дисквалифицировал Луиса Адриано на три еврокубковых встречи 27.08.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
Россиянам начнут присваивать персональные кредитные рейтинги
Россиянам начнут присваивать персональные кредитные рейтинги
В "РГ" состоится круглый стол "Доступность инноваций в онкологии"
В "РГ" состоится круглый стол "Доступность инноваций в онкологии"
27.08.2018 22:55
Рубрика: Экономика

Бочка отсчета

Цена нефти впервые в истории превысила 5000 рублей
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Столичный выпуск №7652 (189)
Цена нефти Brent, от которой зависит стоимость российского сорта Urals, впервые в истории превысила отметку 5000 рублей за баррель. Причем произошло это незаметно, еще 22 августа. На максимуме баррель Brent стоил 5217 рублей. Цена Urals сейчас стоит вблизи отметки 4900. Основную выгоду от столь высокой цены получат экспортеры и федеральный бюджет.

Восхождение цен на нефть к таким высотам началось еще в апреле. Тогда США ввели пакет санкций против российских физических и юридических лиц, а также заговорили о вероятности наложения санкций на госдолг. Ситуацию подогрела геополитическая напряженность: речь шла о вероятности противостояния России и США на территории Сирии.

Одновременно с этими негативными событиями море позитива принесли подскочившие цены на нефть: баррель Brent тогда стоил более 72 долларов впервые за три года на фоне балансировки мирового рынка. Сочетание дорогой нефти и сильно ослабшего на фоне санкций рубля дали первый рекорд рублевой цены Urals - 4500.

Минэнерго: Нефтедобыча в России по итогам августа не изменится

Сейчас ситуация несильно отличается: все те же вероятные санкции на госдолг РФ оказывают давление на отечественную валюту. В апреле доллар стоил 62 рубля, сейчас - 68, а долларовая цена нефти осталась практически той же. К новому рекорду нефть подвела простая арифметика.

В федеральный бюджет РФ на этот год заложена цена барреля Urals в размере 2834 рубля (средний курс доллара 64,7 рубля, умноженный на среднюю цену нефти 43,8 доллара). Однако социально-экономический прогноз часто меняется, и исходя из его обновленных показателей (61,4 доллара за баррель и 58,7 рубля за доллар) средняя цена Urals в этом году может быть выше 3700 рублей. Нейтральной с точки зрения денежных потоков для компаний и бюджета стоит считать стоимость нефти в диапазоне от 3300-3600 рублей, поясняли ранее "РГ" финансовые аналитики, а все, что больше, - это сверхприбыль.

Цена нефти более 5000 рублей позволит казне завершить год с профицитом и существенно нарастить резервы. Сам минфин этим летом оценивал дополнительные нефтегазовые доходы бюджета-2018 в 2,74 триллиона рублей и сам же предупреждал, что эти цифры могут сильно меняться. Как признал вчера первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, предсказать поведение валюты невозможно: она зависит от "настроений (инвесторов), рисков, санкций".

Фото: Инфографика "РГ"/Александр Чистов/Александра Воздвиженская
Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Тихоокеанский флот провел в Охотском море пуски крылатых ракет "Оникс"
В России разработали защитные меры от санкций на госдолг
ФАС и Минэнерго назвали стабильной ситуацию на рынке бензина
Программа расселения аварийного жилья в России будет продолжена
Черчесов объяснил, почему в сборной нет Акинфеева и Смолова