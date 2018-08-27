Цена нефти Brent, от которой зависит стоимость российского сорта Urals, впервые в истории превысила отметку 5000 рублей за баррель. Причем произошло это незаметно, еще 22 августа. На максимуме баррель Brent стоил 5217 рублей. Цена Urals сейчас стоит вблизи отметки 4900. Основную выгоду от столь высокой цены получат экспортеры и федеральный бюджет.

Восхождение цен на нефть к таким высотам началось еще в апреле. Тогда США ввели пакет санкций против российских физических и юридических лиц, а также заговорили о вероятности наложения санкций на госдолг. Ситуацию подогрела геополитическая напряженность: речь шла о вероятности противостояния России и США на территории Сирии.

Одновременно с этими негативными событиями море позитива принесли подскочившие цены на нефть: баррель Brent тогда стоил более 72 долларов впервые за три года на фоне балансировки мирового рынка. Сочетание дорогой нефти и сильно ослабшего на фоне санкций рубля дали первый рекорд рублевой цены Urals - 4500.

Сейчас ситуация несильно отличается: все те же вероятные санкции на госдолг РФ оказывают давление на отечественную валюту. В апреле доллар стоил 62 рубля, сейчас - 68, а долларовая цена нефти осталась практически той же. К новому рекорду нефть подвела простая арифметика.

В федеральный бюджет РФ на этот год заложена цена барреля Urals в размере 2834 рубля (средний курс доллара 64,7 рубля, умноженный на среднюю цену нефти 43,8 доллара). Однако социально-экономический прогноз часто меняется, и исходя из его обновленных показателей (61,4 доллара за баррель и 58,7 рубля за доллар) средняя цена Urals в этом году может быть выше 3700 рублей. Нейтральной с точки зрения денежных потоков для компаний и бюджета стоит считать стоимость нефти в диапазоне от 3300-3600 рублей, поясняли ранее "РГ" финансовые аналитики, а все, что больше, - это сверхприбыль.

Цена нефти более 5000 рублей позволит казне завершить год с профицитом и существенно нарастить резервы. Сам минфин этим летом оценивал дополнительные нефтегазовые доходы бюджета-2018 в 2,74 триллиона рублей и сам же предупреждал, что эти цифры могут сильно меняться. Как признал вчера первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, предсказать поведение валюты невозможно: она зависит от "настроений (инвесторов), рисков, санкций".