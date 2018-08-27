Тренерский штаб сборной России объявил список игроков, вызванных для подготовки к сентябрьским матчам против Турции и Чехии. Это будут первые поединки команды Станислава Черчесова после чемпионата мира.

Денис Черышев (справа) один из тех, на кого рассчитывает Станислав Черчесов в Лиге наций. Фото: РИА Новости

Новый цикл для всех европейских сборных обещает быть необычным. УЕФА запускает принципиально новый турнир - Лигу наций. По замыслу организаторов, он должен прийти на смену товарищеским матчам, интерес к которым у публики не очень высокий. Все команды разделили на четыре группы в зависимости от рейтинга. Россия попала во вторую по силе группу В, а в соперниках у нее крепкая Турция и еще один четвертьфиналист чемпионата мира Швеция.

Уже 7 сентября россиян ждет первый матч Лиги наций - против Турции. Причем пройдет игра на выезде, в Трабзоне. На подготовку к игре у Черчесова и его штаба будет всего три дня. 10 сентября в Ростове-на-Дону запланирован еще один поединок - на этот раз товарищеский. В нем соперником россиян станет Чехия. Станислав Саламович, встретившись с журналистами, рассказал, по какому принципу он формировал состав из 25 человек и что ожидает от первых матчей осени.

Чем вызван выбор именно этих игроков? Некоторые фамилии мы не ожидали увидеть.

Станислав Черчесов: Так как игра непосредственно сейчас, у нас нет времени потенциальных игроков готовить 3-4 недели, чтобы они вышли на свой уровень. То, что видим, то и видим. Мы ничего не придумываем. А какие фамилии вызвали у вас удивление?

Хотя бы Кутепов, который в этом сезоне вообще не играет.

Станислав Черчесов: Нас это тоже не радует. Но так как это наш основной игрок, мы не можем его не вызывать. Тем более такая позиция, дефицитная. Кстати, Гранат тоже не играл. Поэтому мы из двух тех центральных защитников, кто был на чемпионате мира и сейчас не играют, вызвали Кутепова.

Первый матч в Лиге наций наша сборная проведет 7 сентября против Турции

В списке нет таких людей, как Смолов, Акинфеев. Почему?

Станислав Черчесов: С Акинфеевым мы разговаривали пару дней назад. У него плановое медобследование в Германии, и он поедет туда смотреть свое колено. Смолов только перешел в новую команду. Только-только начинает себя находить. Поэтому мы и решили его не вызывать. Я был вчера на матче "Локомотива", он великолепный гол забил. Мы пока не будем трогать футболиста, пускай он в новом клубе себя проявляет. Чтобы он там закрепился и нам был полезен. Мы это уже и с Артемом (Дзюбой. - Прим. авт.) делали, не вызывали, когда он перешел в "Арсенал". Дали ему время.

Нет вероятности, что Акинфеев закончит карьеру в сборной?

Станислав Черчесов: Мы не разговаривали на эту тему. А о чем мы говорили, я вам сказал - он едет на плановое обследование и в этом сборе не будет участвовать.

Новый турнир - Лига наций. Как к нему относитесь?

Станислав Черчесов: Мы относимся как к турниру, в котором есть места на чемпионат Европы. Мы во второй корзине, и надо выходить в первую. Вот и все.

Очень мало времени у вас на подготовку. Как им распорядитесь?

Станислав Черчесов: Вот поэтому мы вызываем тех, кто на сегодняшний день физически готов. У нас нет возможности их подготовить. Поэтому те, кто в хорошем состоянии, того и вызываем.

Будут изменения в тренерском штабе сборной?

Станислав Черчесов: Нет. Единственное - мы переговорили сейчас с Сергеем Игнашевичем. Он будет посещать наши тренировки и нам помогать. Потихонечку будем давать ему возможность себя проявлять. Он работает в ЦСКА. Мы предложили ему возглавить сборную из игроков 2004 года рождения, но он на это не готов. Пока он будет работать в ЦСКА. Парень умный, мы не можем проходить мимо игроков, которые хотят себя на другом поприще попробовать. Думаю, что это пойдет ему на пользу.

Состав сборной России

Вратари: Маринато Гильерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит"), Антон Шунин ("Динамо").

Защитники: Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - "Спартак"), Федор Кудряшов ("Рубин" Казань), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба - "Зенит"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче"), Константин Рауш ("Динамо"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий (оба - "Краснодар"), Роман Зобнин ("Спартак"), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - "Зенит"), Алексей Ионов ("Ростов"), Руслан Камболов, Павел Могилевец (оба - "Рубин"), Денис Черышев ("Валенсия"), Антон Швец ("Ахмат").

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба - "Зенит"), Дмитрий Полоз ("Рубин").