Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентбря

Любовь у моря

Премьера второго сезона многосерийного фильма "Курортный роман" - на Первом канале 27-30 августа в 23:35. Он обещает быть не менее веселым и ярким, чем первый.

Проходит год с момента крымских приключений Юли, Милы, Сони, Глеба и Алика. Курортный роман Милы и Глеба перерастает в виртуальный, ведь Мила теперь работает в Брюсселе в инвестиционном банке, а Глеб живет в столице. Близится отпуск влюбленных, которого они так долго ждали. Неожиданно шеф Милы, месье Гийом, заявляет, что она обязана поехать в Сочи для заключения срочного договора с бизнесменом Богдановым. Мила в отчаянии, но ее предприимчивая подруга Соня находит выход из ситуации...

"Курортный роман" - сериал про любовь. Главные роли в сыграли: Софья Каштанова (Юля), Дарья Калмыкова (Мила), Наталья Ноздрина (Соня), Алексей Фатеев (Глеб), Игорь Гудеев (Алик), Сергей Карякин (Усольцев, муж Юли).

"Готовились мы очень тщательно, город Сочи нас принял хорошо, тем более я сам сочинец. Были люди, которые нам очень помогали, ни от одного объекта, где мы хотели снимать, не отстраняли, хотя там были и важные олимпийские объекты...Мы были первыми, кто снимал знаменитый экстремальный парк над ущельем 207 метров. Мост сам по себе металлический, но прозрачный, высота колоссальная. Мы были первой группой, которую туда пустили. Некоторые люди в группе испытывали большой страх при съемках, кто-то даже не пошел на этот мост" - рассказывает режиссер Игорь Мужжухин.

Неотразимое обаяние Гундаревой

К 70-летию актрисы на Первом канале - премьера фильма "Наталья Гундарева. "О том, что не сбылось" - 2 сентября в 12:15.

...Об их романе когда-то судачили немало. Сергей был моложе Наташи на 10 лет. Да и темперамент обоих актеров давал о себе знать - искры вокруг летели! Авторам фильма удалось уговорить Сергея Насибова, который прожил последние 30 лет в США, рассказать от первого лица о той Наталье Гундаревой, которую он знал. "Знаю до сих пор", - поправил он. Сергей Насибов не просто дал эксклюзивное интервью, он озвучил этот фильм, комментируя монологи других участников съемок - коллег Натальи Гундаревой.

Гундарева выпускала по 5-8 картин в год, была занята во всех громких премьерах своего театра. Она была не только уникальной актрисой, но и женщиной магического обаяния, которое воздействовало на всех вокруг - от милиционера до высокопоставленного чиновника. В фильме Александр Панкратов-Черный рассказывает, как Гундарева помогла ему "выбить" квартиру от государства. Так вышло, что она заботилась обо всех, кто ее окружал: устраивала праздники, кормила, тащила на себе репертуар театра в голодные 90-е годы, когда театр жил только на доходы "с кассы", даже стала депутатом Государственной Думы, чтобы помогать всем, кто не мог сам себе помочь.

К ней шли, как к последней инстанции, зная, что Гундарева пробьет любую стену… Так она реализовывала свою потребность быть матерью.

"Все люди - это ее дети" - сказал о ней в фильме Дмитрий Брусникин. Интервью Дмитрия удалось получить незадолго до его ухода из жизни. А интервью с мужем Гундаревой Михаилом Филипповым, с которым они прожили более 20 лет, получить так и не удалось.

Елена Проклова: высокое одиночество

2 сентября - юбилей у Елены Прокловой. Премьера документального фильма "Елена Проклова "До слез бывает одиноко" в этот же день на Первом канале, в 10:15.

Сегодня актриса Елена Проклова - одна. У нее большой дом в Подмосковье, двое дочерей, три бывших мужа в биографии... В двенадцать лет на нее обрушилась слава. Сыграв главную героиню Таню в фильме Александра Митты "Звонят, откройте дверь!", она стала, конечно, другой. Потом она сыграла Герду в "Снежной королеве", и родители Лены надеялись, что это - ее последняя роль, а детское увлечение кино скоро пройдет.

Но дальше - больше. Она почувствовала себя взрослой. Ответственной. За себя. За свои поступки. За свои слова. Сама и только сама... Недавно купила себе квартиру в Сочи, с видом на море. Уезжает туда на всё лето. И очередная беда, очередное расставание в ее жизни удивительным образом делают ее снова счастливой. По крайней мере, она так говорит.

Елена Проклова: "Один на один с собой я слушаю музыку дождя, ветра и моря. И со мной никто не слушает эту музыку, нет. И мне иногда до слез бывает одиноко, но только в этой ситуации. Вот это единственное одиночество, о котором я жалею".

В фильме приняли участие: Александр Михайлов, Александр Митта, Елена Кондулайнен, Владимир Гостюхин, Алла Сурикова, а также Александр Дерябин и Андрей Тришин - бывшие мужья Елены Прокловой.

Размашистый Гармаш

1 сентября исполняется 60 лет со дня рождения Сергея Гармаша. Премьера документального фильма "Сергей Гармаш "Какой из меня Ромео?" - 1 сентября в 10:15 на Первом канале.

Встреча Гармаша со старинным другом Резо Габриадзе, режиссером, драматургом, художником, автором фильмов "Мимино", "Не горюй" и "Кин-дза-дза", произошла весной этого года, в Тбилиси. В столице Грузии проходили гастроли московского театра "Современник". Режиссер Галина Волчек привезла два легендарных спектакля - "Три товарища" и "Вишневый сад". В роли Лопахина Гармаш выходит на сцену уже больше двадцати лет. Премьеру "Вишневого сада" в 97-м играли на гастролях в США, в театре на Бродвее, теперь спектакль смогли оценить тбилисские зрители.

В старом районе Тбилиси, куда ни пойди - выйдешь к театру Резо Габриадзе. В двух его удивительных кукольных спектаклях Гармаш озвучивает необычных персонажей. В спектакле "Сталинград" его голосом говорил персонаж по имени Одноногий Летчик, а в спектакле "Рамона" - паровоз Эрмон. Дело для Гармаша привычное, ведь его актерское счастье - мало кто знает - начиналось именно с театра марионеток, за кукольной ширмой, в родном городе Херсоне. С тех пор Гармаш сыграл более полусотни киноролей, и прошел через все интересные спектакли "Современника". Теперь самое время с головой уйти в организационную работу.

Галина Волчек: "Я на сборе труппы объявила, что вот я своим помощником по творческим вопросам оставляю и назначаю Гармаша".

Родной коллектив готовится к возвращению на историческую сцену. Уже несколько сезонов московский "Современник" в ожидании обновления: в этом году заканчивается реконструкция здания театра на Чистых прудах. Гармаш и здесь впереди, активно следит за ходом работ.

Канал "ТВ Центр" посвятил юбилею артиста премьеру документального фильма "Сергей Гармаш. Вечная контригра". Эфир 2 сентября, в 10:35.

Поражает не только количество ролей, сыгранных Гармашом, но и широкий диапазон персонажей. Он то следователь, то уголовник, то поэт, то комбайнёр, то председатель горкома, то священник. Разные образы, разные характеры. А какой же он на самом деле? В личной жизни, среди коллег, друзей, семьи? Какой у него характер? Какие увлечения, привычки и мечты? Какие воспоминания ему дороги, и какие роли наиболее близки? В фильме участвуют: Никита Михалков, Константин Хабенский, Марина Неёлова, Анатолий Котенёв, Сергей Гармаш, Инна Тимофеева (жена), Дарья Гармаш (дочь), Роман Гармаш (брат), Павел Сидоров (зять).

К юбилею Сергея Гармаша в эфире телеканала "Россия К" программа "Линия жизни" (31 августа, 21:05) и художественный фильм "Любовник" (16+) (31 августа, 21:55). В программе "Линия жизни" актёр рассказывает о своём детстве в Херсоне, о переезде в Москву, о том, чем стал для него этот город, о своих ролях в кино и проектах на телевидении, о режиссёрах, с которыми ему довелось работать и партнёрах по сценической площадке, о семье и многом другом.

Телепроект НТВ "Однажды…" откроет новый сезон программой, посвященной Сергею Гармашу. О самых интересных эпизодах своей биографии артист расскажет Сергею Майорову в новом выпуске тележурнала.

Удивляемся вместе

Премьера третьего сезона шоу "Удивительные люди" - на канале Россия 1 со 2 сентября в 18:00. Ведущий: Александр Гуревич.

"Удивительные люди" - российская адаптация всемирно известного шоу "The Brain". В номом сезоне зрители увидят: выдающихся математиков, чьи молниеносные вычисления сложно проверить даже на специальных калькуляторах; мастеров мнемотехники мирового уровня, рекордсменов Книги рекордов Гиннесса; уникальную 6-летнюю девочку, обладающую невероятной физической силой и при этом развитыми ментальными способностями; полиглота, говорящего более чем на 24 языках; человека-часы, которому не нужны часы, чтобы определить время, человека-"орлиное зрение"; рекордсменку СССР по скоростному печатанию в билингва, которая считается одним из лучших скоропечатников в мире и печатает на 16 языках; лучшего в стране спидкубера, создающего художественные образы из кубиков Рубика и других уникальных людей всех возрастов со всего мира.

В шоу участвуют конкурсанты из Германии и Македонии, США и Индии, Китая, Турции и Монголии, стран СНГ и Прибалтики. Россия будет представлена более чем 30 городами. Правила остаются прежними: в каждом выпуске принимают участие 7 конкурсантов - великолепная семерка. В конце программы зрительный зал путем голосования выбирает одного победителя. В финальном выпуске шоу соберутся победители всех предыдущих, чтобы побороться за главный приз - Кубок Победителя и миллион рублей.

Выбрать лучшего участника зрителям в зале помогают звездные гости, которые комментируют выступления (но никак не влияют на ход голосования): хореограф и телеведу,щий Евгений Папунаишвили, телеведущая Ольга Шелест, российская спортсменка, заслуженный мастер спорта по боксу Наталья Рагозина и телеведущая Мария Ситтель. Профессиональную оценку уникальным способностям конкурсантов дает эксперт программы - кандидат биологических наук, директор Института когнитивных нейронаук, профессор Василий Ключарёв.

На границе жизни и смерти

Что такое кома? Почему свидетельства людей, переживших клиническую смерть, так похожи друг на друга? О своем возвращении к жизни расскажут Валерий Гаркалин, Наталья Андрейченко, Сергей Бубновский и другие герои документального фильма "Побег с того света". Премьера - на канале "ТВ Центр" 29 августа, в 23:05.

28 февраля 2005 года Николай Караченцов попал в страшнейшую аварию. Полтора месяца актер провел в коме, врачи боролись за его жизнь. Заслуженная артистка Людмила Поргина уверяет: это она вытащила знаменитого супруга из комы, умоляя его очнуться! Когда актрису впервые впустили в палату к мужу, она поняла, что состояние безнадежно. Днем приходила в реанимацию, а вечером спешила в храм.

И чудо произошло. Через полтора месяца битвы за жизнь Николай Караченцов пришел в сознание. Но самое поразительное, по словам актрисы, что все эти дни муж отчётливо слышал её голос.

2008 год. На сцене театра литовского города Клайпеда шел спектакль с участием Валерия Гаркалина и Татьяны Васильевой. Неожиданно голос актера, который произносил монолог, сорвался. Теряющего сознание Гаркалина подхватили коллеги по сцене. Уже в больнице стало известно, что он перенес сразу два инфаркта и клиническую смерть.

Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) четверть века работает реаниматологом в бригаде скорой помощи института Склифосовского. По его мнению, при клинической смерти душа покидает этот мир не сразу, а некоторое время сохраняет связь с телом. Именно в этот период человека можно реанимировать.

Почему вернувшиеся с того света обретают сверхспособности? Что произошло с белорусской "Спящей красавицей"? Как битва за красоту или борьба с пагубными привычками едва не обернулись трагедией для Анны Спициной и Натальи Андрейченко? Есть ли надежда на выздоровление у Михаэля Шумахера? Что думает о клинической смерти медики?

"Сита и Рама": любовь и мудрость

Премьера индийского телесериала "Сита и Рама" на телеканале "Россия К" - со 2 сентября в 20:30. Если охарактеризовать фильм одним предложением - индийский "Великолепный век". Сериал такой же дорогой, красивый, затрагивающий вечные ценности. Более того - даже более значимый, потому что в индийской мелодраме представлена история любви божественной пары Ситы и Рамы - одна из самых великих легенд древнеиндийского эпоса "Рамаяна", она знакома многим поколениям жителям страны.

Авторы сериала предлагают по-новому взглянуть на взаимоотношения божественных супругов, на те трудности, через которые им пришлось пройти, прежде чем они смогли быть вместе.

Но главный акцент в этой телевизионной истории сделан на переживаниях Ситы. Что чувствовала молодая женщина и каких решений требовали от неё суровые жизненные обстоятельства, насколько велики были её любовь и мудрость, чтобы с достоинством пройти все испытания, назначенные ей судьбой?

Режиссёры телесериала Никхил Синкха, Дхармеш Шах. В главных ролях задействованы: Ашиш Шарма, Мадиракши Мандл, Картик Джаярам, Даниш Ахтар, Далип Тахил.

А "настроиться" телезрителям на индийский лад поможет документальный фильм "Тайны Болливуда" (29 августа в 20:55, повтор 30 августа, 12:30).

"Болливуд" - разговорный термин, возникший в конце XX века от слияния двух слов: "Голливуд" и "Бомбей". Сегодня Болливуд - это огромная киноиндустрия Индии: здесь ежегодно снимается более тысячи фильмов, которые собирают до 20 миллиардов долларов в год. Причём эти цифры во много раз превышают показатели американского Голливуда.

Как снимают эти многочисленные фильмы? Как рождаются их сентиментальные сценарии? Как стать звездой индийского кино, и как живут кинобоги болливудского Олимпа? И почему индийский кинематограф всегда был так популярен в нашей стране? На эти и другие вопросы ответит документальный фильм.

Повар и футболисты

Фото: предоставлено СТС

27 августа в 20:00 на канал СТС возвращается чемпионат мира по футболу, благодаря оптимистической комедии "Большая игра". В новой фантазийной истории зрители попадут в прошлое и узнают главную причину успеха нашей сборной. По сюжету скромный повар воинской части (Дмитрий Колчин) берётся за подготовку лучших футболистов страны, чтобы превратить их в сильную команду. Помогать ему (или мешать) тренировать игроков будут Дмитрий Губерниев, Александр Кержаков, Роман Широков и герои в исполнении Сергея Лавыгина, Владислава Ветрова, Николая Шрайбера, Максима Лагашкина, Анны Котовой-Дерябиной, Сергея Юшкевича, Петра Романова, Антона Филипенко, Ильи Малакова и других актёров.

Масштабные сцены матчей снимали на главных стадионах страны, а тренировочной базой сборной стал инновационный центр "Сколково". Также съёмки проходили в ресторанах, клубах и воинской части на Новой Риге, где в кадр попали настоящие солдаты. Для съёмок проекта СТС были привлечены футболисты любительских лиг, которые дублировали исполнителей главных ролей.

Пять царевен и Кощей

Холдинг "СТС Медиа", кинокомпания СТВ и анимационная студия "Мельница" объявили о премьере первой серии нового анимационного сериала "Царевны". Она состоится 1 сентября на телеканале СТС Kids. В основе сюжета мультсериала "Царевны" лежат приключения пяти девочек, образы которых созданы на основе знакомых с детства героинь русских народных сказок: царевна Варвара - Краса Длинная Коса, Василиса царевна-Лягушка, Дарья - царевна-Несмеяна, царевна Елена Прекрасная и Спящая царевна Соня﻿. Каждая из них обладает удивительной магической силой, но пока не умеет ей управлять. Для того, чтобы научиться использовать свои способности, они прибывают на магический остров Дивногорье, где их будет обучать великий волшебник Кощей Бессмертный.

Режиссером первой серии мультфильма стал талантливый российский аниматор и номинант на премию "Оскар" Константин Бронзит. Именно он поставил первый анимационный блокбастер о богатырях - "Алеша Попович и Тугарин Змей", который задал тон всему богатырскому циклу студии "Мельница". Режиссер остальных серий сезона - Елена Голдобина, которая ранее работала над сериалом "Барбоскины".

Странные письма

Фото: предоставлены телеканалом Dомашний

Сериал "День расплаты" - премьера телеканала "Dомашний" - 29 августа в 19.00. Три незнакомки в один день получают известие о том, что им угрожает опасность. Удивительно, что "письма счастья" приходят каждой из них "с того света". Автор посланий ушел из жизни за месяц до описываемых событий. Оказавшиеся в столь парадоксальной и почти что сюрреалистической ситуации, женщины ищут защиту под сенью закона. Однако распутать этот клубок будет непросто: каждая из героинь сделает все возможное, чтобы скрыть от следователя самое главное - "скелет в шкафу", который заставляет долгие годы просыпаться в холодном поту и помнить о нем всю жизнь.

Удастся ли следователю распутать загадочные обстоятельства сложного дела и спасти героинь от неминуемой беды?

Большие проблемы маленьких людей

Проект "Большая маленькая любовь" - на канале TLC с 4 сентября в 21:00

Взгляните на мир пяти маленьких людей, которые заняты поисками любви и стремятся исполнить свои мечты. У них есть семья, друзья, работа, но нет такого желаемого маленького островка тихого семейного счастья. Так, молодая мама Тимберли живет с родителями, но готовится к большим переменам в жизни. Двадцатичетырехлетний Ли готов признаться в своих чувствах любимой девушке. Тридцатитрехлетняя Диана хочет стать матерью, несмотря на скепсис родителей. Мормонка Мишель работает натурщицей и выставляет напоказ свое тело. А двадцатичетырехлетний пожарный Винс занимается бодибилдингом. Несмотря на образ мачо, он стесняется женщин и боится приглашать их на свидания.

Жизнь полна испытаний для всех, но особенно она сложна для тех, кто невелик ростом.