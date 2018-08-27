"Доктор Хаус" сыграет в космической комедии режиссера "Смерти Сталина"

Британский актер, певец-писатель (и многое другое) Хью Лори вновь объединяет творческие усилия с "оскаровским" номинантом Армандо Ианнуччи ("В петле", "Смерть Сталина"). На это раз - в предполагаемом фантастическом комедийном сериале для канала HBO "Авеню 5" (Avenue 5).

Как сообщает THR, действие шоу состоится в будущем, а 59-летнему Лори отведена роль "очаровательного капитана космического корабля Райана Кларка". И сюжеты "Авеню" "по большей части" намечено разыгрывать в космосе.

По имеющейся информации, пока речь идет лишь о пилотном эпизоде. И дальнейшая судьбе сериала станет понятна после того, как Ианнуччи предоставит каналу свои черновые наброски по развитию шоу.

Для Армандо Ианнуччи "Авеню" знаменует возвращение на HBO после некоторой паузы, когда он покидал кресло шоураннера политической сатирической комедии "Вице-президент" (Veep) - чтобы проводить больше времени дома, в Лондоне.

Даты премьеры у нового шоу пока нет.

Седьмой сезон Veep стартует в 2019-м.