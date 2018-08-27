Доллар и евро открыли биржевые торги ростом

Курсы доллара и евро выросли на открытии торгов в понедельник, 27 августа, следует из данных Московской биржи.

Американская валюта торговалась на максимуме на отметке 67,45 рубля (рост на 35 копеек к уровню закрытия пятничных торгов), курс евро - до 78,19 рубля (рост на 24 копейки). Позднее рубль несколько замедлил снижение.

По мнению ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, предстоящая неделя на российском рынке будет довольно активной благодаря корпоративным отчетам. Возможно, они позволят инвесторам отвлечься от внешних факторов - выборов в Конгресс США и вступления в силу 27 августа новых санкций против России, связанных с делом "Скрипалей", считает он.

"Более того, высокие цены на нефть и окончательный отказ от изъятия сверхдоходов у компаний металлургии и производства удобрений позволит рынку перевести дух и попытаться найти основания для роста. Рубль также имеет шанс на укрепление благодаря налоговому периоду и отказу ЦБ РФ покупать валюту для Минфина в рамках бюджетного правила до конца сентября", - рассчитывает Кочетков. По его прогнозу, первой целью в паре "доллар-рубль" будет диапазон 64-66 рубля за доллар.