Доллар в начале сентября будет активно стремиться к 71 рублю

Новости

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7 07:20
Глава МИД ФРГ рассказал о желании пересмотреть отношения с США 07:09
В Хабаровском крае у браконьера изъяли партию икры на 8 млн рублей 07:04
Минэкономразвития предложило поделить Россию на 14 макрорегионов 06:59
Конструкторы протестировали активный экзоскелет для российской армии 06:08
Business Insider огласил лучшие смартфоны 2018 года 05:54
Полиция назвала имя устроившего стрельбу во Флориде геймера 05:09
В Приморье режим ЧС из-за подтоплений введен еще в двух районах 05:09
Полицейский был застрелен при проверке автомобиля в Бельгии 05:00
В Уссурийске без электричества остались 40 тысяч человек 04:42
Вице-канцлер назвал визит Путина в Австрию большой честью 04:34
Лидер ДАИШ в Афганистане был убит в результате авиаудара 04:29
СМИ: Трамп запретил называть Маккейна героем 04:14
Путин заверил в желании РФ продолжать помогать Южной Осетии 03:46
Бомба времен ВОВ стала причиной многотысячной эвакуации в Германии 03:39
Сенатор США Джон Маккейн будет похоронен второго сентября 03:20
Самолет с парашютистами разбился в США 03:08
Три человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи в Москве 02:52
Протестующие потребовали отставки правительства Молдавии 02:40
Лукашенко назвал Россию и Беларусь ангелами-хранителями друг друга 02:08
Меркель выступила против регулярных призывов в армию 01:42
Сервис поиска попутчиков в Китае приостановил работу из-за убийства 00:48
Число электромобилей в Европе превысило миллион 26.08.2018
МВД предложило ускорить получение гражданства для родившихся в РСФСР 26.08.2018
Устроившего стрельбу в развлекательном центре во Флориде нашли мертвым 26.08.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пилоту F-35 пришлось сажать самолет без передней стойки шасси
Пилоту F-35 пришлось сажать самолет без передней стойки шасси
Верховный суд объяснил, когда срок давности не применяется
Верховный суд объяснил, когда срок давности не применяется
В "РГ" состоится круглый стол "Доступность инноваций в онкологии"
В "РГ" состоится круглый стол "Доступность инноваций в онкологии"
27.08.2018 06:00
Рубрика: Экономика

Доллар в начале сентября будет активно стремиться к 71 рублю

Текст: Георгий Панин

Екатерина Туманова, руководитель аналитического департамента компании "ФинИст", специально для "Российской газеты":

- На прошлой неделе доллар и евро совершили очередную попытку ослабить курс российской валюты. Однако только приблизились к психологически сильным котировкам - 70 и 80 рублей. Дорасти до этих значений, и закрепиться выше не хватило сил. И к концу недели мы уже видели небольшое укрепление рубля.

Этому поспособствовали два фактора. В среду, 22 августа США должны были ввести санкции "по делу Скрипалей" на экспорт в Россию электронных устройств двойного назначения. Рубль на ожиданиях подешевел. В этот день ограничения не были введены, а позже выяснилось, что данные меры вступят в силу 27 августа. На небольшое укрепление рубля к концу недели также повлиял отказ ЦБ РФ от покупки валюты для Минфина.

Фото: depositphotos.com
Что делать россиянам в период нестабильности рубля

Действия ЦБ вряд ли удастся надолго укрепить рубль - все-таки уже сегодня вступают в силу новые ограничения. Как рубль отреагирует на эти санкции? Давайте вспомним, как это было ранее. О санкциях информируют - наша валюта дешевеет примерно на 5 рублей. Далее цена обозначает ценовой коридор в диапазоне двух рублей. Спустя 14 дней ограничения вступают в силу - диапазон консолидации смещается еще на два-три рубля против российской валюты и остается таким до объявления следующих санкций.

8 августа рубль отреагировал на анонс санкций, и после бурного роста обозначил коридор 66,30-68,30 рубля за доллар и 75,20-77,20 - за евро. Сегодня после вступления санкций в силу ожидается повышение данного коридора. Можно сказать, что мы видели "репетицию" сегодняшнего дня 22 августа, когда должны были получить "санкционный привет" из США. И уже на этот раз вероятность достижения уровней 70 и 80 рублей за доллар и евро соответственно выглядит реально. Возможно, даже на пике увидим значения 71 и 80,90.

Но сам факт вступления санкций в силу влияет, как правило, не так сильно. Поэтому в течение недели цена будет оставаться в ценовых коридорах 67,50-80,50 и 78-80,50 по доллару и евро. Скорее всего, рубль до сентября будет торговаться в этом диапазоне цен - это будет своего рода передышка перед новым витком развития напряжения.

С новой силой тема санкций "по делу Скрипалей" заиграет в следующем месяце, когда с каникул вернется конгресс США и будет обсуждать второй, намного более серьезный, пакет мер, который в случае принятия окажет давление на нашу валюту и в целом на российский рынок.

Также конгресс ожидает законопроект о принятии ограничительных мер против участников строительства газопровода "Северный поток-2", ведь Европа уже заявила о готовности участия в данном проекте "несмотря ни на что". Однако, как показывает практика, европейцы умеют привычку часто менять мнение. Что ж, посмотрим, как в этот раз они будут держать слово.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Конструкторы протестировали активный экзоскелет для российской армии
Business Insider огласил лучшие смартфоны 2018 года
Полиция назвала имя устроившего стрельбу во Флориде геймера
СМИ: Трамп запретил называть Маккейна героем
Протестующие потребовали отставки правительства Молдавии