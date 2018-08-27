Феттель выиграл Гран-при Бельгии

Тринадцатый по счету этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формулы-1" завершился победой пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля. Вторым финишировал лидер общего зачета британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса".

Пожалуй, самое запоминающееся событие этой гонки, прошедшей на бельгийском автодроме Спа, состоялось уже на первом круге. Жесткая авария с участием Нико Хюлькенберга и Фернандо Алонсо закончилась вылетом обоих гонщиков. Ну а в борьбе за лидерство Феттель довольно легко отбил все атаки Хэмилтона и спокойно финишировал первым. Сократив таким образом отставание от Льюиса до 17 очков - 214 баллов против 231-го. Третье место в гонке занял Макс Ферстаппен из "Ред Булла".

Стоит отметить и выступление россиянина Сергея Сироткина из "Уильямс", который до последнего боролся за попадание в очковую зону. В итоге он занял 12-е место, показав свой лучший результат в этом сезоне.