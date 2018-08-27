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Рубрика: В мире

Глава МИД ФРГ рассказал о желании пересмотреть отношения с США

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал, что намерен представить новую внешнеполитическую стратегию по отношению к США. По его словам, уже давно пора переоценить трансатлантическое партнерство.

Фото: REUTERS
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Как сообщают местные СМИ, Маас собирается воспользоваться годом Германии в США, который начнется в октябре. Он отметил, что двусторонние отношения необходимо пересмотреть "трезво, критично, и даже самокритично".

Главной целью внешней политики Германии глава ведомства назвал создание сильной и независимой Европы.

Ранее в газете Handelsblatt появился материал Мааса, в котором он рассказал о постепенном отдалении США и Европы, а также о расхождении интересов и ценностей.

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