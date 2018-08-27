В понедельник министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Европейский союз стать опорой международного порядка. Но "компромисс и баланс", которые, по мнению Мааса, "записаны в ДНК единой Европы", исчезают, как только речь заходит о распределении беженцев или строительстве лагерей для них на территории Евросоюза.

Ранее итальянская пресса сообщила о начале расследования, инициированного прокуратурой Италии в отношении вице-премьера, министра внутренних дел страны Маттео Сальвини. Его подозревают в "незаконном ограничении свободы лиц, пребывающих на национальной территории, а также превышении служебных полномочий". В вину главе ведомства ставят его отказ разрешить "разгрузку" в сицилийском порту корабля "Дичотти", на борту которого находились 180 спасенных экипажем мигрантов. Министр объясняет - он защищал интересы государства. "Если вы хотите меня допросить или, быть может, задержать из-за того, что я защищаю границы и безопасность моей страны... Так вот я горжусь этим и с нетерпением этого жду", - написал Сальвини в "Фейсбуке".

Впрочем, описанная газетой "Коррьере делла сера" процедура привлечения министра внутренних дел к ответственности может затянуться. Сальвини обладает депутатской неприкосновенностью и без согласия коллег-законодателей не может быть отдан под суд. Так что затеянное прокуратурой расследование в итальянских СМИ не без оснований считают внутриполитическим заказом. Глава МВД в долгу не остался, предупредив преследователей: "Это бумеранг", который приведет к "реформированию правосудия".

То, как развивался кризис вокруг судна "Дичотти", служит иллюстрацией нынешних европейских нравов

"Еще раз в действия судебной власти вмешалась политика, которая не должна была вмешиваться", - прокомментировал направленное против Сальвини расследование экс-премьер Италии Сильвио Берлускони.

Однако вернемся к истории с судном "Дичотти". После того как его покинули мигранты, выяснилось, что примерно шестая часть беженцев - несовершеннолетние, которые находились на борту без сопровождения. Как они попали в Ливию и откуда у них деньги, чтобы заплатить контрабандистам за доставку к берегам ЕС, не ясно.

В середине августа официальный представитель французского правительства и член партии "Вперед, Республика" Бенжамен Гриво объявил о планах Парижа создать на континенте "альянс прогрессистов", которые будут противостоять антииммигрантским настроениям "популистских партий". "Призывы - это замечательно, но люди хотят действий", - объявил Гриво, приведя в качестве негативного примера Италию, чьи власти в середине лета запретили заходить в свои порты судну "Аквариус" с африканскими беженцами.

Слова словами, но в итоге только Албания и Ирландия согласились приютить небольшую часть из 180 беженцев с "Дичотти". Ни Франция, ни другие государства Евросоюза, которые примерно месяц назад на экстренном саммите якобы договорились отправлять спасенных мигрантов в "контрольные центры на территории Старого Света для быстрого и безопасного оформления", под благовидными предлогами помогать Италии отказались. После саммита премьер Италии Джузеппе Конте удовлетворенно утверждал: "Италия больше не одна". Но теперь очевидно - Рим явно поспешил с выводами.

То, как развивался кризис вокруг судна "Дичотти", служит иллюстрацией нынешних европейских нравов. Первоначально Италия предлагала высадить находившихся на борту "Дичотти" мигрантов на Мальте, в чьих территориальных водах проводилась спасательная операция. Но мальтийские власти ответили Риму отказом. Тогда, сославшись на итоги миграционного саммита, итальянцы обратились к европейским странам с просьбой забрать беженцев. И снова получили отказ. После этого возмущенный Рим пригрозил сократить выплаты в бюджет единой Европы. Как заявил министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли, "Евросоюз должен двигаться вперед, открывая свои порты во имя солидарности", иначе у ЕС "не будет ни единой причины для существования". Глава МВД Маттео Сальвини объявил, что "положит конец бизнесу контрабандистов" - вышлет почти всех спасенных "Дичотти" беженцев обратно в Ливию. Тем не менее даже после этого обладающая "единой ДНК" Европа помогать Италии не спешила. В итоге на помощь итальянскому правительству пришла католическая церковь, которая дала гарантии, что позаботится о большинстве высаженных на Сицилии беженцев.

А завершилась история с "Дичотти" в лучших традициях европейской политической кухни: против министра внутренних дел Италии, слишком много потребовавшего от Брюсселя, местная прокуратура начала расследование. Чтобы тот своими действиями по защите национальных интересов больше не подрывал сложившийся в единой Европе, по словам главы МИД Германии Хайко Мааса, "компромисс и баланс" и не позорил политиков Старого Света.

Между тем

Полиция немецкой федеральной земли Саксония расследует громкое ЧП в Хемнице. Все началось с потасовки на местном фестивале. По данным СМИ, в ней участвовали около десяти человек «разной национальности». В результате погиб 35-летний немец, еще двое получили серьезные ранения.

редполагаемые зачинщики драки были арестованы по горячим следам: это молодые люди 22 и 23 лет. Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, их национальность не раскрывается, однако поползли слухи о «людях южной внешности». После этого на улицы вышли около 800 человек в знак протеста против миграционной политики властей. Протестную инициативу перехватили националистические группировки, в соцсетях появились сообщения о нападениях на иностранцев.

Подготовила Марина Алешина.