Новости

Гостей все больше привлекает 30-дневный безвиз в Беларусь 22:36
У статуи Свободы в Нью-Йорке вспыхнули баллоны с газом 22:29
На Дону со второй попытки продали Mercedes экс-полковника Захарченко 22:12
Лавров обсудил с главой МИД Венгрии график двусторонних контактов 21:04
Минск примет участие в работе начальников штабов стран ШОС 20:51
Трамп и Меркель обсудили по телефону Сирию и Украину 20:38
Montblanc выпустил новую серию женских часов Star Legacy Small Second 20:20
Путин подписал указ о праздновании 300-летия образования Кузбасса 20:11
Рябков: Решение об ответных санкциях примет президент России 20:06
В Крыму произошел выброс неизвестного вещества в воздух 20:00
Путин прибыл в Новосибирск 19:56
Студенты и коллектив МГУ не смогут изменять Устав университета 19:51
В Сети высмеяли внешний вид главы МИД Украины Климкина 19:46
Трамп объявил о достижении соглашения по торговле с Мексикой 19:28
Начальник Генштаба Герасимов встретился в Москве с китайским коллегой 19:24
МКАД будут перекрывать по ночам 19:18
Суд не признал жителя Твери внуком Спартака Мишулина 18:47
На западе Ирана спецслужбы обезвредили две группы террористов 18:38
В Японии планируют создать "летающее такси" 18:38
"Нафтогаз" оценил убытки от прекращения транзита российского газа 18:26
Экс-лидер Pink Floyd Роджер Уотерс попал в базу сайта "Миротворец" 18:22
В Москве задержан сосед погибшей 14-летней девочки 18:11
УЕФА дисквалифицировал Луиса Адриано на три еврокубковых встречи 17:48
Полярная яхта "Апостол Андрей" доставит радиолюбителей в Арктику 17:46
В Петербурге семь человек пострадали при столкновении автобусов 17:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
Россиянам начнут присваивать персональные кредитные рейтинги
Россиянам начнут присваивать персональные кредитные рейтинги
В "РГ" состоится круглый стол "Доступность инноваций в онкологии"
В "РГ" состоится круглый стол "Доступность инноваций в онкологии"
27.08.2018 21:20
Рубрика: В мире

"Дичотти" потопит Сальвини?

Министру внутренних дел Италии угрожают судом за защиту национальных интересов
Текст: Евгений Шестаков
Российская газета - Федеральный выпуск №7652 (189)
В понедельник министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Европейский союз стать опорой международного порядка. Но "компромисс и баланс", которые, по мнению Мааса, "записаны в ДНК единой Европы", исчезают, как только речь заходит о распределении беженцев или строительстве лагерей для них на территории Евросоюза.
Дело, открытое прокуратурой в отношении главы МВД Италии Маттео Сальвини, на Апеннинах считают политическим заказом. Фото: EPA Дело, открытое прокуратурой в отношении главы МВД Италии Маттео Сальвини, на Апеннинах считают политическим заказом. Фото: EPA
Дело, открытое прокуратурой в отношении главы МВД Италии Маттео Сальвини, на Апеннинах считают политическим заказом. Фото: EPA

Ранее итальянская пресса сообщила о начале расследования, инициированного прокуратурой Италии в отношении вице-премьера, министра внутренних дел страны Маттео Сальвини. Его подозревают в "незаконном ограничении свободы лиц, пребывающих на национальной территории, а также превышении служебных полномочий". В вину главе ведомства ставят его отказ разрешить "разгрузку" в сицилийском порту корабля "Дичотти", на борту которого находились 180 спасенных экипажем мигрантов. Министр объясняет - он защищал интересы государства. "Если вы хотите меня допросить или, быть может, задержать из-за того, что я защищаю границы и безопасность моей страны... Так вот я горжусь этим и с нетерпением этого жду", - написал Сальвини в "Фейсбуке".

Впрочем, описанная газетой "Коррьере делла сера" процедура привлечения министра внутренних дел к ответственности может затянуться. Сальвини обладает депутатской неприкосновенностью и без согласия коллег-законодателей не может быть отдан под суд. Так что затеянное прокуратурой расследование в итальянских СМИ не без оснований считают внутриполитическим заказом. Глава МВД в долгу не остался, предупредив преследователей: "Это бумеранг", который приведет к "реформированию правосудия".

То, как развивался кризис вокруг судна "Дичотти", служит иллюстрацией нынешних европейских нравов

"Еще раз в действия судебной власти вмешалась политика, которая не должна была вмешиваться", - прокомментировал направленное против Сальвини расследование экс-премьер Италии Сильвио Берлускони.

Однако вернемся к истории с судном "Дичотти". После того как его покинули мигранты, выяснилось, что примерно шестая часть беженцев - несовершеннолетние, которые находились на борту без сопровождения. Как они попали в Ливию и откуда у них деньги, чтобы заплатить контрабандистам за доставку к берегам ЕС, не ясно.

В середине августа официальный представитель французского правительства и член партии "Вперед, Республика" Бенжамен Гриво объявил о планах Парижа создать на континенте "альянс прогрессистов", которые будут противостоять антииммигрантским настроениям "популистских партий". "Призывы - это замечательно, но люди хотят действий", - объявил Гриво, приведя в качестве негативного примера Италию, чьи власти в середине лета запретили заходить в свои порты судну "Аквариус" с африканскими беженцами.

Слова словами, но в итоге только Албания и Ирландия согласились приютить небольшую часть из 180 беженцев с "Дичотти". Ни Франция, ни другие государства Евросоюза, которые примерно месяц назад на экстренном саммите якобы договорились отправлять спасенных мигрантов в "контрольные центры на территории Старого Света для быстрого и безопасного оформления", под благовидными предлогами помогать Италии отказались. После саммита премьер Италии Джузеппе Конте удовлетворенно утверждал: "Италия больше не одна". Но теперь очевидно - Рим явно поспешил с выводами.

Вице-премьер Италии подтвердил готовность сократить взносы в бюджет ЕС

То, как развивался кризис вокруг судна "Дичотти", служит иллюстрацией нынешних европейских нравов. Первоначально Италия предлагала высадить находившихся на борту "Дичотти" мигрантов на Мальте, в чьих территориальных водах проводилась спасательная операция. Но мальтийские власти ответили Риму отказом. Тогда, сославшись на итоги миграционного саммита, итальянцы обратились к европейским странам с просьбой забрать беженцев. И снова получили отказ. После этого возмущенный Рим пригрозил сократить выплаты в бюджет единой Европы. Как заявил министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли, "Евросоюз должен двигаться вперед, открывая свои порты во имя солидарности", иначе у ЕС "не будет ни единой причины для существования". Глава МВД Маттео Сальвини объявил, что "положит конец бизнесу контрабандистов" - вышлет почти всех спасенных "Дичотти" беженцев обратно в Ливию. Тем не менее даже после этого обладающая "единой ДНК" Европа помогать Италии не спешила. В итоге на помощь итальянскому правительству пришла католическая церковь, которая дала гарантии, что позаботится о большинстве высаженных на Сицилии беженцев.

А завершилась история с "Дичотти" в лучших традициях европейской политической кухни: против министра внутренних дел Италии, слишком много потребовавшего от Брюсселя, местная прокуратура начала расследование. Чтобы тот своими действиями по защите национальных интересов больше не подрывал сложившийся в единой Европе, по словам главы МИД Германии Хайко Мааса, "компромисс и баланс" и не позорил политиков Старого Света.

Между тем

Полиция немецкой федеральной земли Саксония расследует громкое ЧП в Хемнице. Все началось с потасовки на местном фестивале. По данным СМИ, в ней участвовали около десяти человек «разной национальности». В результате погиб 35-летний немец, еще двое получили серьезные ранения.

Заблокированные на судне в Италии мигранты сойдут на берег

редполагаемые зачинщики драки были арестованы по горячим следам: это молодые люди 22 и 23 лет. Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, их национальность не раскрывается, однако поползли слухи о «людях южной внешности». После этого на улицы вышли около 800 человек в знак протеста против миграционной политики властей. Протестную инициативу перехватили националистические группировки, в соцсетях появились сообщения о нападениях на иностранцев.

Подготовила Марина Алешина.

В мире Европа Италия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России разработали защитные меры от санкций на госдолг
Путин подписал указ о праздновании 300-летия образования Кузбасса
ФАС и Минэнерго назвали стабильной ситуацию на рынке бензина
Программа расселения аварийного жилья в России будет продолжена
Черчесов объяснил, почему в сборной нет Акинфеева и Смолова