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27.08.2018 13:00
Рубрика: В мире

Глава NASA заявил о необходимости создания космических сил США

Текст: Максим Макарычев

Создаваемые по инициативе президента США Дональда Трампа космические силы, которые, по его задумке, станут шестым подразделением Пентагона, помогут предотвратить угрозу для энергетической сети страны в условиях чрезвычайной ситуации или нападения. Об этом в эксклюзивном интервью The Washington Examiner заявил глава Национального космического агентства США (NASA) Джим Брайденстайн.

Джим Брайденстайн Фото: REUTERS/Yuri Gripas Джим Брайденстайн Фото: REUTERS/Yuri Gripas
Джим Брайденстайн Фото: REUTERS/Yuri Gripas

По его словам, NASA полностью поддерживает проект формирования космических сил США и участвует в их создании. Брайденстайн утверждает, что выведение из строя спутниковых систем Америки будет представлять собой "экзистенциальную угрозу" для страны, а это, по его мнению, означает, что космические силы нужны как никогда. Он сравнил эту угрозу с теми, что стоят перед банковской системой. По его словам, и Уолл-стрит, и сектор электроэнергетики зависят от той же системы глобального позиционирования.

"Для каждой банковской операции требуется сигнал синхронизации от GPS, - отметил глава NASA. - Другими словами, если нет GPS, в Соединенных Штатах больше нет и не будет банковского обслуживания. Все закроется".

Ситуация будет схожей и для системы электроснабжения, если иностранный противник нацелится на активы США в космосе, заявил Брайденстайн, добавив, что в настоящее время Соединенные Штаты полностью зависят от космоса.

Фото: Beijing Aerospace Control Center/Xinhua via AP, File
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"Мы зависимы как нация ... от космоса с того момента, как наши потенциальные противники назвали его "ахиллесовой пятой", - отметил руководитель космического агентства. - Американские противники развивают возможности, чтобы лишить нас доступа к космосу, разрушить эти возможности в космосе. И если они это сделают, они могут поставить эту страну на колени".

На минувшей неделе вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские космические силы будут созданы к 2020 году. Во время визита в Хьюстонский космический центр Джонсона он также дал понять, что в Белом доме одобряют идею возвращения на Луну и долгосрочную миссию на Марс.

Пенс объяснил, что космическим силам будет поручено гарантировать безопасность Америки в космосе на фоне растущих угроз со стороны других стран, среди которых он упомянул Россию и Китай - эти государства, по его словам, активно наращивают военно-космический потенциал.

Впрочем, для создания и полноценной работы космических сил администрации Трампа, отмечают эксперты, необходимо будет заручиться поддержкой конгресса, особенно в части финансирования.

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