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Gmail разрешил отправлять "самоуничтожающиеся" письма

27.08.2018,  
09:22
Текст:  Владимир Болотин
Google сделал доступной для всех пользователей Gmail функцию отправки "самоуничтожающихся" писем. Об этом пишет издание CNET.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Данная функция работает как в веб-версии, так и в официальных приложениях почтового сервиса. Пользователи при отправке письма могут указать дату, когда оно будет автоматически удалено с серверов Google и соответственно из почтового ящика получателя. Диапазон дат можно настроить в промежутке от одного дня до пяти лет.

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Как отмечается, подобные письма будут конфиденциальными - их невозможно будет переслать кому-либо еще, распечатать или скопировать содержащийся в них текст.

Напомним, ранее в мобильной версии Gmail для Android появилась функция отмены, отправки и редактирования уже отправленных писем.

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