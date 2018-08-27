Gmail разрешил отправлять "самоуничтожающиеся" письма

Данная функция работает как в веб-версии, так и в официальных приложениях почтового сервиса. Пользователи при отправке письма могут указать дату, когда оно будет автоматически удалено с серверов Google и соответственно из почтового ящика получателя. Диапазон дат можно настроить в промежутке от одного дня до пяти лет.

Как отмечается, подобные письма будут конфиденциальными - их невозможно будет переслать кому-либо еще, распечатать или скопировать содержащийся в них текст.

Напомним, ранее в мобильной версии Gmail для Android появилась функция отмены, отправки и редактирования уже отправленных писем.