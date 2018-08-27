Гостей все больше привлекает 30-дневный безвиз в Беларусь

Чаще всего пограничная служба Беларуси после введения летом этого года 30-дневного срока безвизового пребывания иностранцев в стране употребляет в аэропорту столицы гостеприимное немецкое выражение "bitte schön". Проще говоря - "Добро пожаловать в Синеокую".

Погранслужба страны, на которую ссылается БЕЛТА, уточнила, что льготным режимом через аэропорт Минск с 27 июля по 26 августа уже воспользовались 1658 граждан ФРГ. Это почти на 500 человек, или на 35,4%, больше, чем за такой же период прошлого года.

Немцам в затылок дышат любители континентальных путешествий - американцы. Из США - после начала действия нового таможенного регламента - уже приехали 969 человек, что больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 48,2%. Третью ступеньку лидерской позиции заняли темпераментные итальянские туристы - 946 человек (на 52,6% больше).

Выросло число гостей и из Великобритании на 49,7%, а из Франции - на 53,4%. Более чем в два раза - на 120,8% зафиксировано гостей и из Нидерландов. А всего через месяц после введения 30-дневного безвизового режима РБ посетили почти 12 тысяч иностранных граждан. По данным компетентных служб, зафиксирован "рост количества безвизовых гостей на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года". Более того, по сравнению с действовавшим месяцем ранее пятидневным безвизовым режимом поток зарубежных вояжеров увеличился на 23%, и динамика прироста принимает устойчивую тенденцию к увеличению.

Как уже сообщал "СОЮЗ", срок безвизового пребывания иностранцев увеличен до 30 суток при условии их въезда и выезда только через Национальный аэропорт Минск. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 24 июля.

Приехать в Беларусь без визы на 30 дней (включая дни прилета и вылета) могут граждане 74 государств. Условие - прибытие и вылет через аэропорт Минск не распространяется на лиц, прибывающих в Минск авиарейсами из России, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты России. Гостям нужно иметь при себе паспорт или заменяющий его документ для выезда за границу, деньги (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам либо, если пребывание составит полные 30 дней, 50 базовым величинам) и действующий в РБ медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тысяч евро.