Хватит ли на всех школ для одаренных?

Получить работу в "Сколково" в 17 лет? Создать систему компьютерного зрения для беспилотника и одновременно поступить на бюджет в престижную "Вышку"? Все это - про Никиту Крылова, который закончил в этом году московскую школу № 2107. Про таких говорят - талантливый парень, за такими будущее. Много ли подобных историй? С одной стороны, немного. А с другой стороны, через образовательный центр "Сириус" прошли уже больше 24 тысяч талантливых детей со всей России.

- Техническим творчеством занимался с детства: постоянно что-то конструировал, программировал. В школе были замечательные учителя. Во многом благодаря им я и попал впервые в центр для одаренных детей, - рассказывает парень. - Там влился в работу над проектом беспилотного робота-автобуса: создавал систему компьютерного зрения, учил робота распознавать разметку и дорожные знаки. В итоге один из руководителей проекта Лев Киселевский пригласил меня в свой стартап в "Сколково", где я теперь и занимаюсь беспилотной робототехникой. В вузе буду параллельно изучать прикладную математику и информатику.

Что такое смена в центре для талантливых детей? Лаборатории, где с ребятами работают ведущие ученые. Где роботы, беспилотники, хакатоны, виртуальные тренажеры. Где мастер-классы от знаменитых художников и писателей, лекции ведущих генетиков и космонавтов. Это непередаваемая словами атмосфера креатива и ощущения, что именно ты создаешь прорывные технологии.

В новом учебном году за парты сядут 15,6 миллиона школьников. Среди них участников всероссийских олимпиад и конкурсов - более 50 тысяч, победителей и призеров - в разы меньше. В стране так мало одаренных детей? Конечно, нет. Но как отыскать талант, а главное - помочь ему раскрыться? Это особенно актуально для регионов, где далеко не в каждом городе даже есть сильная математическая или физическая школа.

- Наша задача - помочь ребятам, потенциал которых еще не раскрыт. Поэтому мы запустили абсолютно новый проект - дистанционные обучающие курсы, которые разрабатываем вместе с "Яндексом", - рассказывает руководитель Центра образовательных программ фонда "Талант и успех" Алексей Турчин. - Записаться на курсы может бесплатно любой школьник. Заходишь на официальный сайт "Сириуса", заводишь личный кабинет и следишь за объявлениями о новом наборе. По итогам курса проходит сначала собственная онлайн-олимпиада, а потом очный тур. Победителей мы приглашаем на смену в Сочи.

К 2024 году центры выявления и поддержки талантливых детей должны появиться в каждом регионе

На площадке "Сириуса" школьники разрабатывают микрокапсулы для точечной терапии рака вместе с учеными УрФУ: придуман состав геля, который разрушается при соприкосновении с опухолевыми клетками и выпускает в организм ограниченную дозу лекарства. Следующая цель - сделать гелевые капсулы достаточно мелкими, чтобы они могли свободно перемещаться по организму. Еще пример. В прошлом году ребята создали микроспутники для изучения "космической погоды". Что в итоге? Только что российские космонавты запустили с борта МКС на орбиту два аппарата: "СириусСат-1" и "СириусСат-2". Сейчас они проходят летные испытания, а школьники принимают со спутников телеметрию.

Создать живую клетку-мутанта с измененной ДНК, заставить бионический протез руки показывать "козу", провести сложнейший эксперимент в виртуальной реальности... И в то же время: блестяще отыграть концерт Рахманинова, выступить на сцене не хуже примы-балерины… Все это - про одаренных детей. В России создается масштабная сеть по поиску и поддержке таких ребят. Через несколько лет, по планам министерства просвещения, свои "мини-Сириусы" (центры выявления и поддержки талантливых детей) должны появиться в каждом регионе. Кроме того, в каждом крупном городе должны появиться детские технопарки "Кванториум". Плюс - будут созданы 100 центров развития современных компетенций детей на базе ведущих университетов. Все это в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка".

Эксперты уверены: супердети создают супервещи, только если вокруг них - комфортная креативная среда, а рядом - одаренный наставник, который, так же как и ребенок, "горит" новой идеей. При этом он должен ставить перед юным "ломоносовым" реальные задачи, над которыми ученые и инженеры ломают головы прямо сейчас. Например, в "Кванториумах" (детских технопарках, которых в стране уже 53) к работе с ребятами привлекают инженеров, ученых, "технарей", которые могут рассказать про реальное производство. Всего более тысячи наставников.

- Возраст до 35 лет, техническое образование, доброжелательность, опыт работы на предприятии, понимание производственных процессов, проектного управления, желание изменить мир к лучшему - вот ключевые черты наставника детских технопарков, - говорит идеолог и руководитель федеральной сети "Кванториум" (Фонд новых форм развития образования) Марина Ракова. - Дети работают в проектных командах, что принципиально отличается от классической системы образования. Учатся работать с информацией, верифицировать ее, определять проблему, исследовать варианты ее решения, делать осознанный выбор. Акцент в работе наших наставников - на обучении ребят управлению сложностью и неопределенностью, в то время как классическая педагогика основана на обучении решению шаблонных задач.

Фото: Инфографика "РГ"/Александр Чистов/Ксения Колесникова

При этом без подготовки к детям никто не выходит: для будущих наставников технопарков регулярно проводятся образовательные сессии. В "Сириусе" для педагогов тоже есть специальные программы.

- В 35 регионах уже начинают активную работу центры, созданные по типу "Сириуса". Обязательно перед открытием такого центра к нам на интенсивное обучение приезжает команда его будущих специалистов, - говорит Алексей Турчин. - Трудности в регионах, конечно, есть. Где-то не могут выбрать площадку, где-то нужно финансирование. Но самая большая проблема в кадрах. Кто будет вести интенсивные профильные программы, например, по математике, если в регионе нет сильных математических школ? Есть примеры, когда помогал "образовательный десант" из соседнего региона: приезжал сильный наставник, работал с детьми и одновременно повышал квалификацию коллег.

В некоторых регионах центром притяжения талантов становятся вузы - участники Проекта 5-100. Например, в Дальневосточном федеральном университете уже с октября стартуют образовательные программы по модели "Сириус". В центре внимания - математика, естественные науки.

- В этом учебном году мы запустили пилотный проект "Тихоокеанские школы". Можно попробовать себя в математике, в биологии и химии, информатике и других предметах, - говорит заместитель проректора по учебной и воспитательной работе ДВФУ Елена Харисова. - Со школьниками работают наши лучшие преподаватели, магистранты, молодые ученые. Мы видим, как ребята включаются в проекты взрослых, создаются настоящие детско-взрослые научные команды. При этом особое внимание уделяем исследованиям, экспериментам, практике в современных лабораториях.

Пианист-виртуоз Евгений Кисин в 10 лет впервые выступил с оркестром, исполнив 20-й концерт Моцарта. Фото: Денисов Роман/Фотохроника ТАСС

Компетентно

Марина Пашедко, учитель физики, руководитель робототехнического клуба московской школы № 444, победитель конкурса "Лучший учитель РФ":

- Работа со способностями ребенка начинается со школы. Сначала у него может зародиться идея: собрать беспилотник, экзоскелет, отправить миссию на МКС или даже на Марс. Задача учителя - даже иногда при всей фантастичности - не дать этой идее угаснуть, а помочь школьнику придумать свой уникальный проект. И тогда появляется включенность, интерес к учебе. И мы вместе с ним смотрим, по какой траектории с этим проектом можно пойти: выходить, например, на робототехнические соревнования или участвовать в научной конференции "Инженеры будущего".

Мы должны сделать все для того, чтобы ребенок как можно раньше раскрыл свой потенциал и выбрал свой профиль. Тут отлично работает московский проект инженерных классов: школьникам открыты вузовские лаборатории, с ними работают лучшие преподаватели, они сдают предпрофильный экзамен, могут попробовать себя в промышленном дизайне, программировании, конструировании. Направлений очень много. Как результат - практически все наши выпускники поступают на бюджет в ведущие вузы: МГУ им. Ломоносова, МГТУ им. Баумана, ВШЭ и другие.

Что такое одаренность?

По словам кандидата психологических наук, ученого секретаря МГПУ Романа Комарова, есть десятки теорий, которые трактуют этот феномен по-разному. Но вообще одаренных детей - всего три группы. Первые - ярко выраженные таланты, которым успехи даются относительно легко. Вторая группа - "трудоголики", которые достигают больших успехов огромным трудом и старанием. А вот третья группа, которая гораздо больше первых двух вместе взятых, - потенциальная одаренность. Ребенок может не показывать ярких успехов, может быть не сильно мотивирован, но потенциал у него есть. Главный вопрос - не пропустить его.

Специальные образовательные программы для педагогов по работе с одаренными детьми появились в Саратовском госуниверситете им. Чернышевского, УрФУ, ТГУ, СПбГУ, Московском городском педагогическом университете (МГПУ)… Последний, кстати, впервые в этом году открыл магистерскую программу вместе с "Сириусом".

- Она рассчитана на два года. В этом году предусмотрено 20 бюджетных мест, но число заявок превзошло все ожидания, - говорит координатор программы "Развитие детской одаренности", доцент МГПУ Олег Зверев. - Примерно три недели в течение каждого семестра студенты будут работать на базе "Сириуса": в его лабораториях, с детьми, которые прошли конкурсный отбор и приехали на смену. Лучшей практики не придумаешь.