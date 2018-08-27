Правительство России подготовило отрицательный отзыв на законопроект, предлагающий запретить ночные рейсы автобусов.

Инициативу подготовил один из депутатов Госдумы. Он предложил прописать в Уставе автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта специальную норму: с 23 часов до 6 часов утра движение автобусов запрещено. Исключение: рейсы, ведущие к аэропортам, морским или железнодорожным вокзалам. А также длинные междугородние маршруты, когда до конца пути остается не больше пары часов, то есть в час ночи, не позже, автобус должен доехать до места. В остальных случаях после 23 часов на всех рейсах начинается тихий час.

Доводы разработчика проекта таковы: усталый водитель автобуса опасен для своих пассажиров. Слишком много было аварий из-за того, что водители автобусов теряли концентрацию. А как ее не потерять при таких нагрузках?

Например, недавно смертельная авария случилась в Ставропольском крае. Ранним утром рейсовый автобус, ехавший из Тбилиси в Краснодар, столкнулся с зерновозом. Погибли двое человек. Следователи обвиняют водителя автобуса: по их данным, он не справился с управлением и налетел на грузовик, следовавший в попутном направлении.

Предотвратить подобную беду можно, по мнению сторонников идеи, если заставить водителя отдохнуть. А с ним - и пассажиров. Если маршрут дальний, то в 23 часа надо останавливаться на ночевку.

Однако многие эксперты уверены, что подобными запретами проблему не решить. Более того, возникнет несуразное положение: где-то в городах летние ночи короткие, меньше четырех часов. Получится, на улице свет, и автобусы могли бы ходить, но нет, они вынуждены стоять. В северных же регионах зимой темнеет очень рано, получится, что в любом случае автобусы будут на дороге в темное время суток.

Появление днем на дорогах еще и ночных автобусов скажется и на самих дорогах, и на размерах пробок

"В реестре межрегиональных маршрутов, сформированном Минтрансом, на 1 июля значилось 3662 маршрута регулярных перевозок, - говорит член правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Из них 1558 межрегиональных маршрутов регулярных перевозок осуществляются с 23-00 до 6-00. Таким образом, предлагаемая норма ограничит перевозки на 43 процентах регулярных межрегиональных маршрутов, и это может негативно сказаться на конкурентоспособности автомобильного транспорта перед другими видами транспорта. Кроме того, это повлечет проблемы у граждан, привыкших пользоваться междугородними автобусами, как удобным и дешевым видом транспорта".

По его словам, обеспечивать безопасность перевозок можно и нужно другими способами, не запрещая ночные маршруты.

"Аварии происходят и днем, - говорит Владимир Груздев. - При этом летчики, машинисты поездов и экипажи судов зачастую тоже работают в ночное время. Но инициатива не предлагает вводить ограничения и для этих видов транспорта. Подобное было бы невозможно. Почему же надо выделять именно автомобильный транспорт? Убедительных доводов в пояснительной записке к проекту не приведено".

Инициатива не просчитывает и многих других моментов. Как увеличится нагрузка на дороги и вырастут пробки из-за того, что днем там прибавится автобусов. Ведь те, что раньше двигались ночью, будут вынуждены влиться в дневной поток.

А в мегаполисах есть ночные городские маршруты, их тоже надо запретить? Как тогда припозднившиеся горожане будут добираться до своих домов? В больших городах жизнь кипит круглые сутки, ее тоже запретить?

"Для обеспечения безопасности перевозок необходимо соблюдать режим труда водителей, их квалификация должна соответствовать требованиям и на линию должны выпускаться только исправные автобусы и т.п., для этого нужен эффективный надзор за транспортными компаниями", - говорит Владимир Груздев.

Досье "РГ"

Недавно Госавтоинспекция опубликовала статистику, свидетельствующую о том, что число аварий с автобусами растет. Причем виновниками происшествий становятся именно водители автобусов.

Типичные нарушения: водители не уступают пешеходам на переходах, а также тем, кто имеет преимущество. Подчас это заканчивается трагически. Кроме того, на маршруты выпускают транспорт с неисправной тормозной и рулевой системами, и это тоже приводит к авариям.

Правда, как отмечают эксперты, при общем росте числа аварий, совершенных по вине водителей автобусов, удалось не допустить роста тяжести их последствий. Иными словами, чаще все ограничивается царапинами или вмятинами на бортах.

За семь месяцев этого года по вине водителей автобусов произошло 3141 ДТП. Это на 3,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. В них погибли 116 человек, что на 20,5 процента меньше. Получили ранения 4667 человек. Снижение составило 0,3 процента.

Большинство аварий совершают рейсовые автобусы. Правда, в этом году количество таких аварий сократилось практически на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но они по-прежнему в лидерах.

Как сообщают в Госавтоинспекции, за 7 месяцев этого года за нарушения правил проезда пешеходных переходов привлечены к ответственности более 26 тысяч водителей автобусов, составлено около 10 тысяч материалов за превышение установленной скорости движения, 97 тысяч - за проезд на запрещающий сигнал светофора, 7,5 тысячи - за нарушение правил расположения автобуса на проезжей части дороги, 46 тысяч - за нарушение правил маневрирования, 80 тысяч - за нарушение требований дорожных знаков и разметки, 3 тысячи - за нарушение правил проезда перекрестков.

В ГИБДД особо обращают внимание на причины такой аварийности автобусов: переутомление водителей, а также неудовлетворительное техническое состояние транспорта. Режим труда и отдыха водителей повсеместно нарушается, и это проблема.