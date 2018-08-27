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Кевин Смит поддержал Бена Аффлека, лечащегося от алкоголизма

Новость 27.08.2018, 12:51 | Текст: Феликс Зилич

В субботу завершилась трехлетняя история развода Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер. За пару дней до этого бывшая жена актера приехала к Бену домой, посадила в машину и отвезла в рехаб, по дороге купив ему гамбургеры. После того, как Аффлек пройдет полный курс лечения от алкоголизма (уже третий, второй был год назад) бывшие супруги наконец подпишут все оставшиеся юридические документы о разделе имущества.

Неназываемые друзья актера говорят, что деструктивные периоды в жизни Бена начинаются лишь тогда, когда он прекращает работать, а съемки с Энн Хэтэуэй в фильме "Последнее, чего он хотел" завершились как раз больше месяца назад. Об этом сообщает Pagesix.

Фото: Виталий Белоусов/ ТАСС
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За это время Бен успел расстаться с подругой - 38-летней продюсером Saturday Night Live Линдсей Шукус, а также пару раз засветиться в общественных местах в компании 22-летней "Мисс Playboy-май" 2018 года Шанной Секстон, после чего потребовалось вмешательство бывшей жены и переезд в место, где учат следовать "буддистской этике".

В новом выпуске регулярного подкаста Fat Man on Batman культовый режиссер Кевин Смит, который работал с Беном Аффлеком на шести фильмах, выступил в защиту актера. Прежде всего - его самой известной из ролей последних лет, Брюса Уэйна.  

"Когда фильм "Бэтмен против Супермена" только вышел, Бен был на самом пике хайпа, его все чертовски хвалили. Многие говорили: у этого фильм куча проблем и есть определенная ирония в том, что Аффлек к ним не относится. Я много раз слышал, что зрителям не нравилась атмосфера фильма, его мрачность, и прочую ерунду, но Бэтмен в его исполнении всем определенно был по вкусу... Если бы в этом мире Бэтмэна уже не сыграл прежде Кристиан Бэйл, то всей этой волны негатива попросту не было бы", - сказал Смит.

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