Экс-жена уложила загулявшего Бена Аффлека в клинику для алкоголиков

Дважды "оскаровский" лауреат Бен Аффлек, 46-летний американский актер, режиссер, сценарист и продюсер, вновь лег в реабилитационную клинику - вопреки не так давно звучавшим заверениям, что ему удалось обуздать недуг.

Как пишет TMZ, Бен отправился лечиться добровольно, но под сильным целебным влиянием бывшей супруги, матери его детей, актрисы Дженнифер Гарнер.

Как уточнено, Гарнер увидела в Сети фотографию мужа в компании целых коробок спиртного, которые ему доставил курьер, связалась с "бывшим" и убедила пройти курс. Который, по сведениям источника, будет в этот раз углубленным - Аффлеку предстоит провести в лечебнице "длительное время".

Заметим, что актеры, после зафиксированной измены Бена с нянечкой и длительного периода с попытками примирения, все-таки подали документы на расторжение брака в прошлом году - по инициативе Дженнифер, но официально до сих пор не разведены и продолжают совместно воспитывать своих троих детей.

Аффлек и Гарнер, вместе снимавшиеся в супергеройском "Сорвиголове", поженились в 2005-м, после чего актриса родила супругу двоих дочерей и сына - Вайолет Энн, Серафину Роуз Элизабет и Сэмюэля Гарнер Аффлека.