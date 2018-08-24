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Экс-жена уложила загулявшего Бена Аффлека в клинику для алкоголиков

Новость 24.08.2018, 13:29 | Текст: Олег Усков

Дважды "оскаровский" лауреат Бен Аффлек, 46-летний американский актер, режиссер, сценарист и продюсер, вновь лег в реабилитационную клинику - вопреки не так давно звучавшим заверениям, что ему удалось обуздать недуг.

Фото: kinopoisk.ru
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Как пишет TMZ, Бен отправился лечиться добровольно, но под сильным целебным влиянием бывшей супруги, матери его детей, актрисы Дженнифер Гарнер.  

Как уточнено, Гарнер увидела в Сети фотографию мужа в компании целых коробок спиртного, которые ему доставил курьер, связалась с "бывшим" и убедила пройти курс. Который, по сведениям источника, будет в этот раз углубленным - Аффлеку предстоит провести в лечебнице "длительное время".  

Заметим, что актеры, после зафиксированной измены Бена с нянечкой и длительного периода с попытками примирения, все-таки подали документы на расторжение брака в прошлом году - по инициативе Дженнифер, но официально до сих пор не разведены и продолжают совместно воспитывать своих троих детей.  

Аффлек и Гарнер, вместе снимавшиеся в супергеройском "Сорвиголове", поженились в 2005-м, после чего актриса родила супругу двоих дочерей и сына - Вайолет Энн, Серафину Роуз Элизабет и Сэмюэля Гарнер Аффлека.

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