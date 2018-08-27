Китай продолжил испытания своего первого авианосца

Китай приступил к очередным испытаниям в море своего первого авианосца, полностью построенного силами национальной промышленности КНР. В сопровождении нескольких буксиров корабль в понедельник утром покинул верфь города Далянь. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информационный портал Sina.

Палуба авианосца была расчищена от строительного оборудования, но на ней не было замечено никаких летательных аппаратов, о чем свидетельствуют фотоснимки, сообщает газета China Daily. В море будут проверены двигатели корабля, системы связи, навигации, различное электронное и механическое оборудование.

Это не окончательные испытания авианосца. Прежде чем он будет передан ВМС Народно-освободительной армии Китая, корабль ждут еще несколько проверок в море. Его предшественник авианосец "Ляонин" прошел десять подобных испытаний в 2011-2012 годах.

Официальное название авианосец пока не получил и известен как корабль проекта 001A. Однако в местной прессе его иногда называют "Шаньдун". Он построен по подобию первого китайского авианосца "Ляонин", созданного на базе бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера "Варяг", купленного у Украины.