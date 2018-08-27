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27.08.2018 08:05
Рубрика: В мире

Китай продолжил испытания своего первого авианосца

Китай приступил к очередным испытаниям в море своего первого авианосца, полностью построенного силами национальной промышленности КНР. В сопровождении нескольких буксиров корабль в понедельник утром покинул верфь города Далянь. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информационный портал Sina.

Фото: Сергей Птичкин/ РГ
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Палуба авианосца была расчищена от строительного оборудования, но на ней не было замечено никаких летательных аппаратов, о чем свидетельствуют фотоснимки, сообщает газета China Daily. В море будут проверены двигатели корабля, системы связи, навигации, различное электронное и механическое оборудование.

Это не окончательные испытания авианосца. Прежде чем он будет передан ВМС Народно-освободительной армии Китая, корабль ждут еще несколько проверок в море. Его предшественник авианосец "Ляонин" прошел десять подобных испытаний в 2011-2012 годах.

Официальное название авианосец пока не получил и известен как корабль проекта 001A. Однако в местной прессе его иногда называют "Шаньдун". Он построен по подобию первого китайского авианосца "Ляонин", созданного на базе бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера "Варяг", купленного у Украины.

В мире Восточная Азия Китай
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