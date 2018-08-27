Китайский сервис попутчиков приостановил свою работу из-за убийства

Крупнейший в Китае онлайн-сервис такси Didi Chuxing приостановил с понедельника услугу по поиску попутчиков Hitch. Такое решение руководство компании приняло после уже второго за последние несколько месяцев убийства пассажирки, совершенного водителем.

Как выяснили следователи, несколько дней назад 20-летняя девушка воспользовалась услугой "попутный автомобиль", а через некоторое время прислала подруге сигнал о помощи. Это произошло в городе Вэньчжоу в провинции Чжэцзян на востоке КНР. Полиция поймала 27-летнего водителя, который сознался в изнасиловании и убийстве.

На сервис обрушилась критика со стороны властей, общественности и СМИ. В правоохранительных органах потребовали, чтобы он принял меры для повышения безопасности пассажиров. В итоге компания решила приостановить услугу, которую предоставляет на протяжении последних трех лет. Также были уволены два топ-менеджера, отвечавшие за райдшеринг и клиентскую поддержку.

Убийство девушки водителем такси стало уже вторым за последние три месяца. В мае аналогичное преступление было совершено в провинции Шаньдун. Тогда компания на неделю приостановила действие услуги "попутный автомобиль".

С обвинениями в пренебрежении безопасностью клиентов сталкиваются многие сервисы такси и поиска попутчиков. В центре скандалов частенько оказывается компания Uber. В 2014 году в Индии водителя, сотрудничавшего с сервисом, обвинили в изнасиловании пассажирки, суд в Дели приговорил его к пожизненному заключению. В 2016 году выяснилось, что один из таксистов в Бостоне оказался сексуальным маньяком, к тому же работал он без водительских прав и страховки и неоднократно нарушал правила дорожного движения. В компании так и не смогли объяснить, как человек, который находился в базе данных полиции как совершивший преступление на сексуальной почве, смог получить у них работу. И это далеко не единственный случай в США. Уголовные дела заведены в отношении водителей компании в различных штатах, в том числе по обвинениям в убийстве. Так, в городе Каламазу (штат Мичиган) один из них расстрелял из своей машины шесть человек, ранил еще двоих. Во время допроса подозреваемый признался, что совершить преступление ему приказала "рогатая коровья голова дьявола" - так он воспринял символ Uber на экране смартфона.