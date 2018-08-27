Команда Аленичева празднует первую победу в элите

Матчем "Енисей" - "Крылья Советов" завершилась программа пятого тура Российской премьер-лиги. Красноярский клуб одержал первую победу на высшем уровне - 1:0.

Весной эти команды играли в дивизионом ниже - Футбольной национальной лиге. "Крылья" вернулись в элиту, а "Енисей" попал туда впервые в своей истории, пробившись в Премьер-лигу через стыковые матчи. Но стартовали красноярцы, вынужденные проводить домашние матчи в Тюмени, неважно - в первых четырех турах команда Дмитрия Аленичева набрала одно очко за ничью с ЦСКА.

Встреча с "Крыльями", которые возглавляет экс-наставник "Енисея" Андрей Тихонов, принесла долгожданные три очка. Самарцы остались в меньшинстве уже на 34-й минуте после удаления Ланина. А на исходе первого тайма Костюков забил мяч, оставшийся единственным, - 1:0 в пользу команды Аленичева.