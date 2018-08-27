Рабочая группа Госдумы приступила к подготовке важных поправок в процессуальное законодательство. По инициативе председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, предлагается разработать четкие критерии, когда участников процессов можно лишать слова.

С предложением ввести санкции для нарушителей порядка в залах суда выступил Верховный суд России. Он внес в Госдуму большой проект поправок в Гражданский процессуальный и Арбитражный процессуальный кодексы, а также Кодекс административного судопроизводства.

Проект уже принят в первом чтении, сейчас готовится ко второму. Именно на этом этапе и будет решаться, что в конечном счете останется в документе, как будут выглядеть нормы.

Помимо прочего инициатива предлагает прописать в ГПК санкции за пустое многословие в судах. Например, если участник процесса в своей речи уходит далеко в сторону, говорит не по существу, ему могут ограничить время выступления.

А за грубость суд будет вправе совсем лишить его слова. Тот, кто откажется замолчать, может быть удален из зала.

Кроме того, суд получит право наложить судебный штраф на лиц, участвующих в деле, и иных присутствующих в зале за проявленное неуважение к суду.

Нормы вызвали широкую дискуссию в юридическом мире. Например, Федеральная палата адвокатов предложила совсем отказаться от подобных положений. Так как они, по мнению представителей адвокатского сообщества, создают почву для злоупотреблений: в судебном разбирательстве подчас грань между "разговором по делу" и "разговором не по делу" очень тонка. Что если судья будет банально затыкать рот тем, кого не хочет слушать? И в итоге не услышит чего-то важного, что могло бы в корне изменить его мнение.

Сегодня за нарушение порядка в судебном заседании человека могут удалить из зала и оштрафовать

Поэтому на недавнем заседании в Госдуме рабочей группы по совершенствованию законодательства о судоустройстве и процессуального законодательства по поводу "молчаливых санкций" возникли споры. Председатель Совета судей Виктор Момотов обратил внимание, что ГПК и сегодня разрешает удалять нарушителей порядка из зала заседания. Если же человека просто лишить права слова, он останется в зале и будет видеть все происходящее. Это лучше, чем указать нарушителю на дверь, что сегодня иногда происходит.

В свою очередь некоторые правоведы указали, что предлагаемые нормы можно трактовать слишком широко. Тогда Павел Крашенинников предложил установить критерии для применения новых санкций. Это позволит минимизировать судейское усмотрение и риски злоупотреблений.

Прямая речь

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О подробностях законопроекта председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил в интервью РГ.

Павел Владимирович, в судебных разбирательствах вопросы процедуры имеют принципиальное значение. Почему именно сейчас решено серьезно взяться за процессуальное законодательство?

Павел Крашенинников: Недавно принят закон, который дал старт судебной реформе. Апелляционная и кассационная инстанции в судах общей юрисдикции будут выделены в отдельные надрегиональные суды. До 1 октября 2019 года появятся пять апелляционных и девять кассационных судов общей юрисдикции, которые будут осуществлять пересмотр судебных актов в качестве апелляционной и кассационной инстанции соответственно. Масштабная реформа судоустройства потребует корректировки процессуального законодательства.

Необходимые поправки предложено внести в законопроект по реформированию судопроизводства, который в настоящее время готовится к рассмотрению во втором чтении.

О каком проекте речь?

Павел Крашенинников: Это проект федерального закона № 383208-7 "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указанный законопроект был внесен Верховным судом и направлен на улучшение качества правосудия, оптимизацию судебной нагрузки при сохранении основополагающих принципов гражданского и административного процесса.

Законопроект является важным шагом в реформировании и модернизации судопроизводства, в унификации процессуальных кодексов. Однако некоторые из предложенных в нем способов оптимизации деятельности судебных органов могут привести к снижению качества правосудия и ограничению реализации прав сторон в процессе. В этой связи спорные положения законопроекта были вынесены на обсуждение рабочей группы для корректировки ко второму чтению.

Одно из спорных положений как раз и касается новых санкций?

Павел Крашенинников: Да. В настоящее время к нарушителям в зале суда могут применяться предупреждения, удаление из зала, штраф. Для того, чтобы дополнительно ввести новые санкции - ограничение по времени выступления и лишение права слова, - необходимо разработать четкие критерии, не допускающие излишне широкого толкования.

Кто будет разрабатывать такие критерии?

Павел Крашенинников: Предварительно подготовка этих критериев поручена членам рабочей группы: заместителю министра юстиции России Денису Новаку, ректору Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина Виктору Блажееву, заведующему кафедрой гражданского процесса УрГЮУ Владимиру Яркову, профессору кафедры гражданского процесса МГУ им. М.В. Ломоносова Елене Кудрявцевой, представители судейского сообщества и другие. В дальнейшем этот вопрос будет прорабатываться на следующих заседаниях рабочей группы.