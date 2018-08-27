Лидер ДАИШ в Афганистане был убит в результате авиаудара

В результате авиаудара, проведенного в субботу вечером в афганской провинции Нангархар, был убит лидер ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") в Афганистане Абу Сайед Оракзай, также известный как Сад-Архаби. Вместе с ним ликвидированы еще десять других боевиков группировки, сообщает CNN со ссылкой на официального представителя властей провинции Атталлаха Ходжани.

По его словам, рейд был проведен афганскими и коалиционными силами после получения информации от Национального управления безопасности Афганистана о местонахождении боевиков. Пресс-секретарь сил США в Афганистане подполковник Мартин О'Доннелл подтвердил информацию о том, что 25 августа силы коалиции нанесли удар по "лидеру террористической организации в Афганистане".

Как ранее заявили в Пентагоне, несмотря на потери в Ираке и Сирии, террористическая группировка по-прежнему остается региональной и глобальной угрозой. В недавнем докладе ООН говорится, что ДАИШ "продолжает содействовать перемещению некоторых из своих ключевых боевиков в Афганистан", в том числе иностранцев, продолжающих пополнять ее ряды из стран Европы.