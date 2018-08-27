Лукашенко назвал "полным идиотизмом" наживаться на санкциях против РФ

Экономические перспективы Беларуси, по мнению ее лидера, тесно связаны с партнерскими отношениями в Союзном государстве. И если Россия находится под санкциями, то это негативно сказывается и на Беларуси.

Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Беларусь 1" в минувшее воскресение даже подобрал словцо поострее. Он назвал "полным идиотизмом" заявления о желании, якобы, его страны "мышковать на российских трудностях".

"Это наш главный партнер. Вот смотрите: только заговорили о санкциях, о новой волне, которую якобы американцы готовы ввести против России, - обвалился российский рубль. Нам что, хорошо от этого?" - задал риторический вопрос глава государства. Он напомнил, что в свое время от большого обвала российского рубля Минск потерял порядка $3 млрд только на курсовых разницах.

"Когда в России хорошо, она может достаточно купить наших товаров. И, более того, если нужно, и помочь нам. Что она и делала соответствующей финансовой поддержкой. Поэтому мы ничего здесь не выгадываем. Нет здесь каких-то подспудных течений", - твердо высказал свою позицию Александр Лукашенко.