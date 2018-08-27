Мадридский "Реал" одержал вторую победу подряд на старте сезона в чемпионате Испании. Уступая по ходу встречи, "королевский клуб" разгромил на выезде "Жирону" - 4:1.

Дублем отметился француз Карим Бензема. Еще по мячу провели капитан "Реала" Серхио Рамос и валлиец Гарет Бэйл. Благодаря победе мадридцы сравнялись по очкам с "Барселоной", но опережают каталонцев за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

- Матч получился сложным, - отметил главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги. - "Жирона" могла набрать очки. Но сказался наш класс. Все говорили, что без Криштиану Роналду нам будет тяжело. Однако мы постепенно прибавляем. И, если честно, мне без разницы, кто у нас забивает.

Тем временем испанские СМИ сообщили, что "Реал" договорился о покупке форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара. Бразилец перейдет в стан мадридского суперклуба следующим летом за рекордные 300 миллионов евро.