Макрон заявил о необходимости стратегического партнерства с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул необходимость установления стратегического партнерства с Россией, особенно в части урегулирования сирийского кризиса и в плане обеспечения европейской безопасности.

Эти и ряд других заявлений по международной повестке дня он озвучил, выступая на встрече с 250 послами Французской Республики во вторник в Париже, отмечает AFP.

Значительная часть выступления французского президента была посвящена ситуации в горячих точках (Сирия, Ливия), а также глобальным и региональным угрозам. Макрон заявил, что Франции не нужно надеяться на кого-либо, а самой "нести ответственность и гарантировать европейскую безопасность и суверенитет".

"С первого дня я считаю, что наш первый враг - это ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки - ред.), и я никогда не ставил вопрос об отставке Башара Асада как предварительное условие для нашей дипломатической или гуманитарной акции в Сирии. Я думаю, что такой сценарий будет, тем не менее, фатальной ошибкой", - отметил хозяин Елисейского дворца, напомнив о положении в сирийской провинции Идлиб на границе с Турцией, куда по соглашению о перемирии переместились боевики различных радикальных группировок.

Главы Турции, России и Ирана проведут 7 сентября переговоры в Иране в ходе своего третьего трехстороннего саммита по Сирии. Эта встреча, напоминает государственное телевидение TRT, происходит в то время, когда наступление сирийских правительственных войск на провинцию Идлиб, последний оплот боевиков в стране, кажется неизбежным. Этот регион является одной из "зон деэскалации", созданных в Сирии после мирных переговоров в Астане с участием России, Ирана и Турции.

Президент Франции в ходе своего выступления также предложил европейским партнерам "организовать свою безопасность без участия Соединенных Штатов", заявив, что он в ближайшие месяцы представит проект по укреплению безопасности в Европе. "Европа больше не может обеспечивать свою безопасность только в интересах Соединенных Штатов. Сегодня мы должны взять на себя ответственность и обеспечить эту безопасность и, следовательно, европейский суверенитет", - сказал Макрон, добавив, что он хотел бы начать "всесторонние дискуссии по этим вопросам со всеми нашими европейскими партнерами и, следовательно, с Россией".