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27.08.2018 16:31
Рубрика: В мире

Меркель раскритиковала идею возвращения всеобщей воинской повинности

Текст: Екатерина Забродина
Канцлер Германии Ангела Меркель пошла вразрез с мнением некоторых однопартийцев и не поддержала идею возвращения регулярных призывов в бундесвер, отмененных в стране семь лет назад. Между тем, немецкие эксперты признают: в последние годы бундесвер столкнулся с такой острой нехваткой профессиональных кадров, что военным приходится агитировать в пользу армейской службы в школах и даже в детских садах.

"Я бы не хотела возвращать всеобщую воинскую повинность", - прямо ответила канцлер ФРГ в эфире телеканала ARD.

По мнению Меркель, требования к современным военнослужащим изменились, поэтому прежний формат службы уже не актуален. Между тем, в июле именно христианские демократы подняли в немецком обществе волну дискуссии о целесообразности восстановления всеобщего обязательного призыва, которая не утихает до сих пор. Генсек Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр пошла еще дальше и предложила привлекать мигрантов или соискателей убежища, живущих на территории Германии, к обязательной или добровольной службе сроком на год. Военной или альтернативной - политик не уточнила. По ее убеждению, такая мера помогла бы приезжим - как мужчинам, так и женщинам - "лучше интегрироваться в немецкое общество".

Фото: AP Photo/Majdi Mohammed
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Ранее местные СМИ со ссылкой на источники в бундесвере сообщали о том, что путь в ряды Вооруженных сил ФРГ может быть открыт иностранным гражданам Евросоюза. Впрочем, дальше разговоров дело пока не пошло.

Напомним, что всеобщая воинская повинность была введена в Германии в 1957 году по решению канцлера Конрада Аденауэра. Одновременно гражданам предоставили возможность проходить альтернативную службу - например, в пожарных бригадах или в системе здравоохранения и опеки. В 2011-м призыв упразднили. Уполномоченный бундестага по делам обороны Ханс-Петер Бартельс убежден: теперь уже любое принуждение граждан стало бы посягательством на конституцию.

Между тем, как пишет Spiegel Online, только в прошлом году минобороны ФРГ потратило 31 миллион евро на кампанию по "просвещению" школьников и даже дошколят о прелестях армейской жизни. Молодые офицеры приходили прямо на уроки с докладами и роликами, им удалось охватить немалую аудиторию - около полумиллиона учащихся. Правозащитники назвали эту акцию "милитаристской пропагандой, подрывающей нейтралитет школ". Однако эффект налицо: в ряды бундесвера вступают все больше несовершеннолетних. Неоднозначную реакцию также вызвало реалити-шоу "Рекруты" на онлайн-телеканале YouTube из жизни немецких новобранцев. А еще в свое время много шума наделала статья в журнале для подростков, рекламировавшая лагерь немецких ВВС на Сицилии.

"Фотографии солнца, моря и песка явно не имеют ничего общего с буднями военных операций", - возмущались критики.

В мире Европа Германия
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