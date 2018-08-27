Меркель выступила против регулярных призывов в армию

Ангела Меркель поддержала тех, кто выступает против возвращения к регулярным призывам в армию. По словам канцлера Германии, она не хотела бы возвращать всеобщую воинскую повинность. Изменились требования к военнослужащим, а это значит, что и важность регулярных призывов уже не такая, как раньше, отметила глава кабмина в воскресенье в эфире телеканала ARD, сообщает ТАСС.

Общественную дискуссию на тему регулярного призыва в армию спровоцировали в конце июля христианские демократы (ХДС). Социал-демократы в ответ заявили, что лучше поощрять добровольные начинания молодых граждан, но не возвращаться к службе на принудительной основе.

Генсек ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр позже выступила с предложением привлекать к регулярной службе беженцев, чтобы они могли лучше интегрироваться в общество. Однако она не уточнила, имеется ли в виду только альтернативная служба или же в том числе и военная.

Каких-либо политических инициатив или конкретных шагов по возвращению к обязательной службе в Германии пока предпринято не было.

Напомним, всеобщая воинская повинность была введена в ФРГ в 1957 году, тогда же появилась возможность проходить альтернативную службу. С 1 июля 2011 года Германия отказалась от регулярных призывов в армию.