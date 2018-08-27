Минэкономразвития предложило поделить Россию на 14 макрорегионов, по аналогии с устоявшимся выделением Северного Кавказа и Дальнего Востока. Об этом пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на доработанный Минэкономики проект "Стратегии пространственного развития".

Предлагаемые документом макрорегионы станут не административно-территориальными единицами, а отразят сложившиеся социально-экономические связи. К Дальнему Востоку и Северному Кавказу Минэкономразвития предлагает добавить Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский макрорегионы, сообщает издание.

По мнению разработчиков стратегии, такое деление поможет обеспечить лучшие условия для взаимодействия между регионами. Они выделяются в том числе по потенциалу кооперации субъектов. Так, в состав каждого макрорегиона предлагается включать хотя бы один крупный центр экономического роста. Кроме того, в макрорегионе должны находиться инфраструктурные объекты, которые обеспечивают связанность территорий и выход к международным рынкам, либо транспортным коридорам "Запад-Восток" и "Север-Юг".