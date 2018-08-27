Минэкономразвития определилось с перечнем макрорегионов: их предложено 14, в них входят от трех (Байкальский, Енисейский, Западно-Сибирский, Уральский) до 13 (Центральный) субъектов России.

Макрорегионы - одно из ключевых новшеств, предложенных Стратегией пространственного развития, ее проект опубликован для общественного обсуждения. По информации "Российской газеты", изначально предполагалось, что практически все они будут совпадать с границами существующих федеральных округов (их 8). В итоговом проекте пять округов (кроме Дальневосточного, Северо-Кавказского и Южного) разделены макрорегионами: из Центрального округа выделен Центрально-Черноземный, из Северо-Западного - Северный, из Уральского - Западно-Сибирский, Приволжский разделен на Волго-Камский и Волго-Уральский, Сибирский - на Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский.

Речь не идет о создании новых административно-территориальных единиц, подчеркивают в минэкономразвития. Как пояснили в ведомстве, макрорегионы формируются с учетом сложившихся связей, в том числе систем расселения и транспорта, для активизации межрегионального взаимодействия в инфраструктуре, инвестициях и социальной политике.

Из проекта следует, что у макрорегионов будут собственные стратегии и программы социально-экономического развития - они должны скоординировать госпрограммы субъектов РФ, их схемы территориального планирования, а также крупные инвестпрограммы естественных монополий и частного бизнеса.

Этот подход основан на опыте Европейского союза, где в стратегических документах выделяются, например, регион Балтика, Западный фасад вдоль побережья Атлантического океана, Латинская арка в Западном Средиземноморье - европейцы пытаются преодолеть свои перекосы в пространственном развитии.

Идея макрорегионов правильная в том смысле, что экономические процессы идут поверх административных границ, отмечает Наталья Трунова, вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР), руководитель направления "Пространственное развитие". "Та сетка административно-территориального деления, которая досталась нам в основном еще с советских времен, во многом эти новые процессы не улавливает, даже ограничивает их возможности, - считает она. - Федеральные округа также были созданы для административно-политического собирания страны, для решения экономических задач их трудно использовать из-за протяженности территорий, которые они включают". Позиция ЦСР заключается в том, что при выделении макрорегионов федеральные власти могут устанавливать свои приоритеты, но не должны пытаться выстраивать жесткие административные связки, говорит Трунова. Если, например, речь идет о метрополии Томск - Новосибирск - Барнаул со специализацией на биотехнологиях, то все, что связано с их развитием и поддержкой, должно быть выстроено так, чтобы сподвигнуть регионы к сотрудничеству: единый рынок труда, совместные программы в вузах и так далее.

"Мы не против выделения макрорегионов, но против того, чтобы в очередной раз их фломастерами прочерчивать, - подчеркивает Наталья Трунова. - Условно говоря, на базе макрорегионов не должно возникнуть чего-то подобного совнархозам времен Хрущева. Увеличение административного аппарата не приведет к положительным экономическим последствиям".

Минэкономразвития планирует внести проект Стратегии пространственного развития в правительство в сентябре. Документ должен быть утвержден в ноябре.