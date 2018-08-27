Минэнерго: Нефтедобыча в России по итогам августа не изменится

Добыча нефти и газового конденсата в России по итогам августа не изменится, оставшись на уровне июля. Такую оценку дал журналистам министр энергетики Александр Новак.

"Я думаю, что мы выйдем на показатели июля, когда у нас были восстановлены объемы добычи на уровне 259 тысяч баррелей. В августе, исходя из той динамики, которая есть, эти цифры сохранятся", - сказал он (цитата по ТАСС).

Россия с начала 2017 года участвует в глобальном соглашении между 25 (ранее 24) странами, которые решили сократить добычу нефти для поддержки баланса на мировом рынке. Российские компании тогда взяли на себя обязательство в рамках пакта снизить среднесуточное производство на 300 тысяч баррелей к уровню октября 2016 года.

Цель - балансировка рынка - была, по мнению участников соглашения, достигнута к лету этого года, и с 1 июля страны начали наращивать добычу. Из 300 тысяч баррелей сокращения Россия нарастила обратно добычу в июле на 259,5 тысячи баррелей. В сентябре страны могут пересмотреть квоты.