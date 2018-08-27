Форум "АРМИЯ-2018", работавший всю прошлую неделю под Москвой, посетили около миллиона человек - это абсолютный рекорд за четыре года его существования. Контрактов заключено на сумму свыше 130 млрд рублей - и это тоже рекорд.

Впервые в работе "АРМИИ" приняли участие представители 118 иностранных государств. Среди участников были даже такие, как Андорра, Великобритания, ФРГ, Словакия, Таиланд и Сингапур. И это невзирая на санкции. Крупнейшие экспозиции представили КНР, Турция и Пакистан.

Министерство обороны проявило удивительную открытость. Впервые продемонстрировано 36 новых образцов вооружения и военной техники, которые никогда не выставлялись на всеобщее обозрение. Многие из этих образцов специалисты, в том числе зарубежные, оценили как прорывные. Появление их в войсках существенно повлияет на тактику боя и вообще изменит облик армии будущего.

В войска в совершенно новом качестве вернулась пушка калибра 57-мм. И она сразу придала военной технике новые боевые возможности. Тяжелая боевая машина пехоты Т-15, созданная на базе шасси "Армата", по ряду качеств может поспорить в боевой эффективности с одноименным танком. У нее переднее расположение двигателя, мощная броня, плюс комплексы активной и динамической защиты.

Отделение мотострелков находится в такой БМП под надежной защитой. А автоматическая 57-мм пушка не оставляет шансов уцелеть на поле боя даже закрытому броней противнику.

Форум посетили около миллиона человек, контрактов заключено на сумму свыше 130 млрд рублей

Столь же эффективна 57-мм самоходная, да к тому же плавающая зенитная установка. Она прекрасно дополнит известные ракетные "Тунгуски", "Торы", а теперь и "Сосну-Р", премьера которой состоялась на форуме.

Впервые был показан экзоскелет, который создан в рамках темы "Ратник".

На форуме солдат при помощи такого экзоскелета в течение всего дня демонстрационно носил за спиной рюкзак весом 20 кг без какой бы то ни было видимой усталости.

На полигоне Алабино каждый день, а иногда и ночью, разворачивались настоящие боевые действия. Огонь вели танки, самоходные артустановки, системы залпового огня, с воздуха их поддерживали боевые вертолеты Ка-52 и Ми-28Н. Новинки проверялись в действии, а одновременно шла их демонстрация либо специалистам, либо с пятницы по воскресенье простым зрителям.