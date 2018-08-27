Минобороны РФ опровергло авиаудар по боевикам в Афганистане

Министерство обороны России заявило, что не наносило авиаударов по боевикам движения "Талибан" (запрещено в РФ) в северо-восточном приграничном районе Афганистана.

"Российские военные самолеты никаких боевых задач в районе государственной границы Республики Таджикистан и Афганистана не выполняли", - приводит ТАСС заявление Минобороны.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на двух официальных представителей Афганистана сообщило, что боевые самолеты неопознанного государства нанесли бомбовые удары на северо-востоке страны. В результате удара погибли девять боевиков "Талибана". Собеседники агентства заявили, что в атаке участвовали российские или таджикские самолеты.

Таджикистан также опроверг участие в этом ударе.

4 сентября в Москве пройдут переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане. Во встрече примут участие представители "Талибана". Власти Афганистана отказались приезжать в Москву.