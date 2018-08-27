Минобороны РФ: США наращивают группировку у берегов Сирии

Российское военное ведомство продолжает информировать мировое сообщество о готовящейся в Сирии провокации с использованием отравляющих веществ и планах США нанести затем ракетный удар по важным государственным и военным объектам ближневосточного государства.

В понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Соединенные Штаты наращивают в регионе группировку носителей крылатых ракет. Это обстоятельство наши военные напрямую связывают с подготовкой очередной "химической" провокации в сирийской провинции Идлиб.

Конашенков напомнил, что 25 августа в Средиземное море вошел американский эсминец с управляемым ракетным оружием "Росс", который несет на борту 28 ракет "Томагавк", чей радиус действия позволяет нанести удары по всей территории Сирии. "Данные приготовления являются новым подтверждением намерений США воспользоваться инсценировкой боевиков "Хайат Тахрир Аш-Шам" (ранее так называлась запрещенная в РФ террористическая организация "Джабхат ан-Нусра" - прим. "РГ") при активном участии британских спецслужб с якобы применением в провинции Идлиб "химического оружия" сирийскими правительственными силами", - отметил официальный представитель Минобороны России.

Ранее наши военные сообщили, что в Персидский залив зашел американский эсминец "Салливанс" с 56 крылатыми ракетами. А на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре был передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "Джасм" класса "воздух - поверхность".

В то же время, по информации, подтвержденной несколькими независимыми источниками, террористы "Хайат Тахрир Аш-Шам" для инсценировки химической атаки доставилим в город Джиср Эш-Шугур (провинция Идлиб) 8 емкостей с хлором. После передачи этого груза боевикам группировки "Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами" бочки вывезли в деревню Халлюз. По данным наши военных, по соседству, в район города Джиср Эш-Шугур прибыла группа боевиков, накануне обученных спецами из британской частной военной компании "Олива" правильно обращаться с отравляющими веществами. Эти боевики, облаченные как представители "Белых касок", и станут имитировать спасение людей, якобы пострадавших от химоружия.

"Реализация при активном участии британских спецслужб данной провокации должна будет послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии", - сообщили в Минобороны РФ.