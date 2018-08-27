Минобороны РФ: США наращивают группировку у берегов Сирии

Новости

Центробанк понизил курсы доллара и евро 16:31
В Дагестане военным объявили учебную тревогу 16:29
Видео: В Италии в августе выпал снег 16:17
В Гааге рассмотрят жалобу Ирана на США 16:14
Россия по просьбе Турции ускорит поставки ракетных комплексов С-400 15:41
Сбербанк устранил сбой с операциями по картам 15:39
В Кремле рассказали о планах президента во Владивостоке 15:36
Фото: СМИ "вычислили" новую пассию Сергея Шнурова 15:35
ЦБ и ФАС рекомендовали банкам не рекламировать госучастие в их капитале 15:32
Нене Черри бесплатно выступит на фестивале Парка Горького 15:23
Факсимильное издание первого "Букваря" презентуют 28 августа в Минске 15:15
Назван самый популярный российский курорт по итогам лета-2018 15:09
Путин провел выходные на Енисее 15:08
Уральские приставы предупредили о новой вирусной рассылке 14:50
Юрий Колокольников сыграет в боевике Майкла Бэя вместе с "Дэдпулом" 14:45
Китайская компартия попросила верующих покинуть ее ряды 14:36
Военным досрочно передали полк зенитных систем С-400 "Триумф" 14:36
Путин анонсировал первый российско-китайский энергетический форум 14:18
К тушению лесного пожара под Владимиром привлекли военную авиацию 14:10
Путин возложил цветы к монументу "Память шахтерам Кузбасса" в Кемерово 14:08
МЧС рекомендовало москвичам избегать перегрева 14:05
Минск и Москва договорились отработать компенсацию для экономики РБ 14:05
В Подмосковье уничтожено шесть гектаров дикой конопли 14:02
В Петербурге глава муниципалитета призналась в хищении 9 млн рублей 13:59
Под Тверью в ДТП с маршруткой пострадали семь человек 13:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
Россиянам начнут присваивать персональные кредитные рейтинги
Россиянам начнут присваивать персональные кредитные рейтинги
В "РГ" состоится круглый стол "Доступность инноваций в онкологии"
В "РГ" состоится круглый стол "Доступность инноваций в онкологии"
27.08.2018 16:07
Рубрика: В мире

Минобороны РФ: США наращивают группировку у берегов Сирии

Текст: Юрий Гаврилов
Российское военное ведомство продолжает информировать мировое сообщество о готовящейся в Сирии провокации с использованием отравляющих веществ и планах США нанести затем ракетный удар по важным государственным и военным объектам ближневосточного государства.

В понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Соединенные Штаты наращивают в регионе группировку носителей крылатых ракет. Это обстоятельство наши военные напрямую связывают с подготовкой очередной "химической" провокации в сирийской провинции Идлиб.

Фото: Сергей Мамонтов
Посол Сирии в РФ назвал ложью заявления об использовании химоружия

Конашенков напомнил, что 25 августа в Средиземное море вошел американский эсминец с управляемым ракетным оружием "Росс", который несет на борту 28 ракет "Томагавк", чей радиус действия позволяет нанести удары по всей территории Сирии. "Данные приготовления являются новым подтверждением намерений США воспользоваться инсценировкой боевиков "Хайат Тахрир Аш-Шам" (ранее так называлась запрещенная в РФ террористическая организация "Джабхат ан-Нусра" - прим. "РГ") при активном участии британских спецслужб с якобы применением в провинции Идлиб "химического оружия" сирийскими правительственными силами", - отметил официальный представитель Минобороны России.

Ранее наши военные сообщили, что в Персидский залив зашел американский эсминец "Салливанс" с 56 крылатыми ракетами. А на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре был передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "Джасм" класса "воздух - поверхность".

В то же время, по информации, подтвержденной несколькими независимыми источниками, террористы "Хайат Тахрир Аш-Шам" для инсценировки химической атаки доставилим в город Джиср Эш-Шугур (провинция Идлиб) 8 емкостей с хлором. После передачи этого груза боевикам группировки "Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами" бочки вывезли в деревню Халлюз. По данным наши военных, по соседству, в район города Джиср Эш-Шугур прибыла группа боевиков, накануне обученных спецами из британской частной военной компании "Олива" правильно обращаться с отравляющими веществами. Эти боевики, облаченные как представители "Белых касок", и станут имитировать спасение людей, якобы пострадавших от химоружия.

"Реализация при активном участии британских спецслужб данной провокации должна будет послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии", - сообщили в Минобороны РФ.

В мире Ближний Восток Сирия В мире США Правительство Министерство обороны Ситуация в Сирии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Центробанк понизил курсы доллара и евро
Путин провел выходные на Енисее
Программа расселения аварийного жилья в России будет продолжена
Вдова Джона Маккейна может занять его место в Сенате
Новые санкции США против России вступили в силу