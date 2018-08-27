Минск примет участие в работе начальников штабов стран ШОС

Делегация Вооруженных Сил РБ, возглавляемая первым заместителем министра обороны генерал-майором Олегом Белоконевым, примет во вторник, 28 августа, участие в совещании начальников объединенных штабов вооруженных сил государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, которое состоится в российской столице. Об этом БЕЛТА стало известно из сообщения, размещенного на сайте военного ведомства страны.

Вниманию делегаций стран ШОС стратегический штаб Вооруженных Сил России представит развернутый доклад о военно-политической обстановке и деятельности международных террористических организаций в кризисных регионах мира, указывается в сообщении агентства.

Ожидается, что в Москве пройдет экспертный обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности. Кроме того, белорусская делегация 29 августа примет участие в наблюдении за активной фазой совместного военного антитеррористического командно-штабного учения "Мирная миссия - 2018" в Чебаркуле (Челябинская область России). Как уже информировал "СОЮЗ",

Шанхайская организация сотрудничества создана в самом начале нынешнего столетия - 2001 году. Ее страны-участницы - Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Беларусь участвует в мероприятиях организации на правах наблюдателя при ШОС.