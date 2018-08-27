Минстрой разработал проект закона, который предусматривает серьезные наказания для тех, кто сообщает в ритуальные конторы сведения о родственниках пациентов, находящихся при смерти в больницах и хосписах. Также медучреждениям запретят заниматься бальзамированием, а ритуальным конторам - проводить отпевания.

Проект федерального закона "О похоронном деле" есть в распоряжении "Российской газеты". Сейчас он проходит обсуждение с экспертами.

Законодательство о похоронном деле устарело и не отвечает современным требованиям, говорится в пояснительной записке. "Действующий закон принят в 1996 году. Тогда на ритуальном рынке работали преимущественно ФГУПы и МУПы, а теперь в основном частные фирмы", - пояснил "РГ" вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев Владимир Родькин.

Фото: Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Ирина Жандарова

В новом законе все услуги предлагают разделить на медицинские, ритуальные и религиозные. Сейчас такого разграничения нет. И ритуальные услуги часто оказываются медучреждениями. Они активно навязывают родственникам умерших услуги - от бальзамирования до полной подготовки умерших к похоронам. Ситуация осложняется тем, что больницы и морги имеют приоритет перед другими участниками рынка - они фиксируют смерть, имеют контакты родственников. И быстрее других могут предложить свои услуги. "Тогда как медуслуги заканчиваются, когда человек умер и проведено вскрытие, а тело передано в морг. На этом медработники должны отойти в сторону", - рассказывает Родькин.

Но сейчас у государственных учреждений здравоохранения есть даже перечень платных услуг на подготовку тела к похоронам. "Иногда доходит до абсурда. Санитары работают как индивидуальными предпринимателями, арендуя помещение у морга", - отмечает Родькин. По его словам, для рынка свойственна концентрация всех услуг вокруг больниц и моргов. Здесь можно посмотреть образцы ритуальной продукции и сделать заказ.

Новым законом установлен запрет на подготовку тел умерших к погребению сотрудниками учреждений системы здравоохранения, патолого-анатомических бюро и судмедэкспертиз. Выставка и продажа похоронных принадлежностей в медицинских организациях и за 50 метров до них будет запрещена. Также на территории медучреждений предлагается запретить размещение пунктов приема заказов от служб похоронного дела.

Ритуальные организации, в свою очередь, не смогут оказывать религиозные услуги. К ним относится, к примеру, отпевание. Поясняется также, что транспортировка тела до морга не является ритуальной услугой. Вот это, кстати, обязаны делать медработники.

Для того, чтобы вывести ритуальную деятельность из больниц и моргов, предлагается установить требование, что заниматься организацией похорон смогут только компании, заключившие соглашение с уполномоченным органом в сфере похоронного обслуживания. И сделать это смогут только организации, которые зарегистрировались в форме юридического лица. С клиентами они обязаны будут заключить договор с перечнем всех услуг и ценами на них.

Закон должен также пресечь утечку персональных данных из больниц и моргов. "Пользуясь своим монопольным положением, работники больниц нередко сообщают сведения об умерших похоронным службам. И агент тут же появляется на пороге у родственников, или люди еще не умерли, а им приходит реклама "похороним дешево", - рассказывает "Российской газете" заместитель председателя Общественного Совета при минстрое Светлана Разворотнева.

Медработникам не просто запретят передавать данные об умерших, но и будут за это строго наказывать. В пресс-службе минстроя "Российской газете" сообщили, что подготовлены изменения и в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволят наказать тех, кто передает информацию о родственниках умерших третьим лицам, нарушает правила предоставления участков для захоронения, некачественно оказывает ритуальные услуги.

Закон должен пресечь утечку персональных данных из больниц и моргов. За это предусмотрят наказание

Большое внимание в документе уделено бесплатным похоронам. Это касается неработающих, участников ВОВ и другие. Похороны полностью берет на себя государство. Конечно, предоставляются самые дешевые ритуальные предметы. Прибавить к этому хамство со стороны сотрудников ритуальных контор. Чтобы улучшить качество предоставления гарантированных услуг, в законопроекте предлагается пересмотреть их перечень. Включить в него услуги и предметы, за которые родственникам сейчас приходится доплачивать. Государством не оплачивается доставка родственников с кладбища, даже самый простой крест, а также услуги грузчиков. И еще многое другое.

Одно из наиболее вероятных изменений - включение в перечень услуг грузчиков, так как погрузочно-разгрузочные работы в новом документе включены в услуги катафальной транспортировки. Также планируется прописать стандарты качества таких услуг.

Для людей, которые могли бы рассчитывать на социальные похороны, но взяли на себя погребение родственников, выплачивается пособие. В новом законе эта сумма составляет 5562,25 рублей с дальнейшей ежегодной индексацией. В этом смысле закон делает шаг назад, так как размер пособия на погребение в 2018 году составляет 5701 рубль. При этом во многих регионах действуют свои коэффициенты. Например, в Москве соцвыплата составляет 16 701 рублей, а для участников ВОВ инвалидов и тружеников тыла - 38 400 рублей.

Закон устанавливает полномочия федеральных и региональных и местных органов власти. Так на федеральном уровне предлагается принять решение о назначении уполномоченного органа в сфере похоронного обслуживания. "С 2013 года, когда в похоронном деле было отменено лицензирование, и до сегодняшнего дня, какого-то единого федерального органа в похоронном деле не было", - отмечает Владимир Родькин.

Также на федеральном уровне необходимо утвердить все правила, действующие для участников рынка, и стандарты качества, разработать нормативно-правовые акты. На этом же уровне будут установлены заслуги перед государством, которые дают право быть похороненным на кладбище, имеющем статус Федерального мемориального кладбища, а также расходы и порядок захоронения лиц, похороны которых оплачиваются государством.

Власти региона должны будут организовать похоронное дело на своей территории и утвердить форму типового договора на оказание услуг, порядок предоставления мест захоронения и расчеты платы за него. На местном уровне должны обеспечить предоставление гарантированного перечня услуг при погребении и прописать список необходимых для этого предметов, утвердить правила организации похорон. Также на них ложится создание и содержание мест похоронного назначения.

Для ритуальных контор планируется ввести жесткое регулирование. К примеру, при заключении договора с уполномоченным органом в сфере похоронного дела организация должна указать весь перечень услуг, которые она будет оказывать, и те, что она намерена осуществлять с привлечением посредников. Также она должна предоставить цены на услуги и список пунктов приема заказов. Согласитесь, простора для маневра у таких организаций останется немного.

"Закон также устанавливает требования к имуществу организаций, занятых на похоронном рынке, квалификации персонала", - говорит Светлана Разворотнева.

Этот принцип хорошо себя зарекомендовал в других законах. Он гласит, что транспортные услуги не могут оказывать компании, у которых на балансе нет транспорта, а медицинские - компании без квалифицированных медработников в штате.

Реализация закона поможет сделать лучше кладбища. Они должны будут оборудоваться автостоянкой. А если по территории они занимают больше 10 Га, то на них должны быть пункты проката инвентаря, скамейки для отдыха посетителей, общественные туалеты, а также водопровод для полива растений и контейнеры для мусора.

Обновить законодательство о похоронном деле пытаются давно, с 2014 года. С тех пор было предложено несколько вариантов закона, напомнил в разговоре с "Российской газетой" Владимир Родькин.

Нынешний документ смягчил острые углы, которые были в прошлых документах, в частности, касающиеся повторного использования заброшенных могил, поясняет Светлана Разворотнева. Минстрой обошел этот вопрос, уточнив, что порядок использования таких участков разработает правительство.

Реестры

Кладбища поставят на учет

Новый закон предусматривает создание нескольких реестров.

Реестр специализированных служб по вопросам похоронного дела будет содержать перечень организаций, с которыми стоит работать. Люди смогут познакомиться в нем с компаниями, их услугами и стоимостью.

А в реестр недобросовестных организаций планируется включить те компании, которые следует обходить стороной. В нем будут содержаться сведения о фирмах, лишившихся права работать на рынке за нарушения.

Кроме того должен появиться реестр мест захоронения и кладбищ. Он уменьшит количество бесхозных захоронений и упростит поиск могил родственников.

"Нужно понимать, что данные о многих захоронениях просто утеряны, в том числе во время войны. К примеру, в Санкт-Петербурге данные о захоронениях хранились в архиве, который был разрушен бомбежками. Страна пережила революцию, войну, когда было не до архивов, людей хоронили во рвах, в братских могилах", - говорит Владимир Родькин.

Потенциал для наведения порядка в этой области - систематизация сведений о кладбищах и расположении могил на них, огромный. И все равно стоит признать, что большой массив информации утерян безвозвратно.