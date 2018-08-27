Министерство внутренних дел России предлагает расширить число граждан, имеющих право на получение российского гражданства в ускоренном порядке. Для этого правоведы полицейского ведомства разработали поправки к Закону "О гражданстве в РФ", которые в настоящий момент размещены для публичного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Статью 14 закона предложено дополнить частью, где будет оговорено, что "иностранные граждане и лица без гражданства, родившиеся на территории РСФСР и имевшие гражданство бывшего СССР, получившие разрешение на временное проживание в РФ или вид на жительство", могут обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ "в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке проживания".

Сейчас для получения российского гражданства нужно обязательное проживание на территории РФ со дня получения вида на жительство в течение пяти лет непрерывно. За исключением некоторых случаев, которые позволяют сократить время проживания до года.

В пояснительной записке к разработанному МВД законопроекту говорится, что фактически поправки позволят уроженцам РСФСР миновать стадию оформления вида на жительство и сократить срок получения российского гражданства с 20 месяцев до восьми.

Ранее начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Ольга Кириллова рассказывала на пресс-конференции в "РГ" еще об одном законопроекте, призванном облегчить жизнь тех, кто давно хочет, но не может официально стать россиянами. По ее словам, благодаря этому документу получить официальный документ, который поможет в перспективе обрести российское гражданство, смогут те, кто долгие годы живет в России без паспорта. Речь о людях, которые приехали после 2002 года, нарушили установленный срок нахождения в 90 дней, после чего долгие годы расплачиваются за совершенное административное правонарушение.

Фактически поправки позволят уроженцам РСФСР миновать стадию оформления вида на жительство

Дело в том, что легализоваться в России в настоящее время могут только те, кто въехал в страну более 16 лет назад (до ноября 2002-го) или получал паспорт гражданина России до 1 июля 2002 года. Остальные должны быть депортированы.

Законопроект же подразумевает, что постоянно проживающие в России с 1 июля 2002 года люди смогут в упрощенном порядке получить "корочки", удостоверяющие их личность. Новые документы выдадут и заключенным-иностранцам, освободившимся из российских колоний и оставшимся на территории нашей страны лишь со справкой об освобождении.