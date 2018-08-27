На ЧМ-2018 наши каноисты оказались успешнее байдарочников

Наша команда стала третьей в медальном зачете по итогам завершившегося вчера в португальском Монтемор-у-Велью 45-го чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ с участием более двух тысяч атлетов из 66 стран. В активе сборной три "золота", три "серебра" и пять доездов до "бронзы". Причем по общему числу призовых мест (11) россияне и вовсе оказались вторыми, пропустив вперед только Германию (7 + 4 + 2).

Теперь о главных успехах. Бронзовый призер лондонской Олимпиады каноист Иван Штыль, его партнеры по экипажу-четверке Павел Петров, Виктор Мелантьев и Михаил Павлов добились победы на 500-метровке. Причем на середине дистанции россияне уступали соперникам из Украины, но вовремя прибавили и на финише опередили конкурентов больше чем на секунду.

Женское каноэ на ближайших летних Играх-2020 в японском Токио дебютирует в программе Олимпиад. Девушки с однолопастным веслом пока оспорят всего лишь два комплекта наград. Парадокс, но в связи с этим выигранное в Португалии "серебро" Олеси Ромасенко кажется более ценным достижением, нежели "золото" Ксении Курач. Ведь Ромасенко отличилась на теперь уже олимпийской 200-метровке, а Курач праздновала успех на "пятисотке", которой нет в программе Игр.

Кстати, в одиночном спринте, где на высшую ступень пьедестала почета поднялась канадка Лоренс Винсент-Лапойнт, произошел уникальный для гребли случай. Финишировавшие вслед за Романенко Дорота Боровская (Польша) и Елена Ноздрева (Белоруссия) показали абсолютно одинаковое, с точностью до тысячной доли секунды время - 46,812. Обе девушки получили "бронзу".

У байдарочников порадовали Артем Кузахметов и Владислав Блинцов, показавшие лучшее время в финале "А" на "пятисотке" для двоек. Но в целом результаты в этом виде у россиян гораздо слабее, чем у каноистов. Из 11 наших медалей байдарочники взяли только две - уже упомянутое "золото" плюс "бронза" Евгения Луканцова в 200-метровом спринте.

Параллельно в Португалии проходили старты гребцов с ограниченными возможностями. Здесь отметим победу Ларисы Волик.