Начальник Генштаба Герасимов встретился в Москве с китайским коллегой

В пятницу начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов принял в Москве начальника Объединённого штаба Центрального военного совета КНР Ли Цзочэна.

"Сегодня предлагаю обсудить перспективы наращивания и углубления наших двусторонних связей, включая проведение совместных военных учений, а также обменяться мнениями по ситуации в кризисных регионах мира", - сказал Герасимов при встрече с китайским коллегой.

Тот факт, что визит в Россию - первый, который Ли Цзочэна совершает в своей нынешней должности, по мнению Герасимова, только подчеркивает особый характер российско-китайских отношений, свидетельствует о всеобъемлющем партнерстве и стратегическом взаимодействии двух стран. Начальник российского Генштаба отметил, что благодаря усилиям лидеров РФ и КНР межгосударственные связи Москвы и Пекина вышли на беспрецедентно высокий уровень, стали важным фактором обеспечения мира и глобальной безопасности.

"Мы уделяем особое внимание реализации достигнутых договоренностей. Ключевой составляющей сотрудничества в военной области является взаимодействие генеральных штабов двух стран", - добавил Герасимов.

"Это мой первый зарубежный визит в должности начальника Объединенного штаба Центрального военного совета КНР. Благодарю за тёплые слова и оказанный прием. \Я рад принять участие в Совещании начальников генштабов стран-членов Шанхайской организации сотрудничества и присутствовать на совместных военных учениях "Мирная миссия-2018", - сказал в ответ Ли Цзочэн.

Он отметил, что Россию в качестве первой страны для иностранного визита также выбрали командующие ВДВ и ВМФ Китая.