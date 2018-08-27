НАТО возобновила полеты над Эстонией после пуска ракеты испанским истребителем

В воздушном пространстве Эстонии с 27 августа возобновлены полеты военной авиации НАТО после инцидента с испанским истребителем, который произошел три недели назад. Правительство страны посчитало, что возобновление полетов необходимо провести в полном объеме в "целях защиты воздушного пространства Эстонии".

Напомним, что испанский истребитель Eurofighter Typhoon 2000 случайно выстрелил ракетой "воздух-воздух" типа AMRAAM, пролетая над эстонским населенным пунктом Пангоди около города Отепя. Инцидент произошел во время выполнения истребителем миссии по наблюдению за воздушным пространством Эстонии. "Ракета имеет встроенный режим саморазрушения, но не исключено, что она приземлилась", - сообщил CNN сотрудник в штаб-квартире НАТО.

Эстонские военно-воздушные силы начали поисковую операцию, чтобы найти ракету, которая, как считается, могла упасть "в 40 километрах к северу от Тарту". Расследование ЧП продолжается до сих пор.

Эстонский премьер-министр Юри Ратас назвал в Facebook этот инцидент "чрезвычайно печальным", вместе с тем охарактеризовав миссию НАТО по защите воздушного пространства над этой прибалтийской страной как "очень важную и необходимую часть национальной безопасности Эстонии".