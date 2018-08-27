NBC показал танец полуголых мужчин после новости о смерти Маккейна

Представление двух японцев, за которое телеканал подвергся резкой критике со стороны общественности и американских СМИ, носило название "История любви двух дельфинов". Сюжет был назван "неуместным" и "бездушным". СМИ также критикуют сам японский комедийный дуэт Yumbo Dump, "хриплых парней, чей талант, похоже, заключается только в их больших животах".

Как пишет esquire.com, соцсети резко отреагировали на то, что новость о смерти известного в США политика не была "отделена от шоу" каким-либо затемнением экрана или рекламной паузой. Складывалось впечатление, что известие о кончине Маккейна является своего рода элементом развлекательной программы. Пользователи упрекнули телеканал в том, что он поставил коммерческую выгоду выше дани уважения к умершему политику. "Это была огромная ошибка, - написал один пользователь в Twitter. - Я понимаю, что тот, кто принял это решение, не будет делать больше этого в будущем". "Вероятно, это самый неприятный опыт в моей жизни", - заметил другой.

Напомним, что Джон Маккейн умер в возрасте 81 года у себя дома в Аризоне от рака мозга. Его похороны пройдут второго сентября в штате Мэриленд. Он станет 31-м политиком в истории США, чей гроб будет выставлен в здании Капитолия, где заседают американские конгрессмены. Маккейн, ветеран войны во Вьетнаме, заседал в сенате с 1986 года, возглавляя в нем комитет по вооруженным делам. Семья Маккейна попросила президента США Дональда Трампа не приходить на похороны и тем самым исполнить волю покойного.