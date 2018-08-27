Объявление о приёме документов на соискание Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий

Совет при Президенте Российской Федерации по науке и образованию начинает приём документов на соискание Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий за 2018 год.

Бумажные оригиналы представлений на соискателей Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий направляются в Совет при Президенте Российской Федерации по науке и образованию заказным почтовым отправлением (с описью вложения) по адресу: 103132, г. Москва, Старая площадь, д. 4, с пометкой:

"В Управление Президента Российской Федерации по научно-образовательной политике.

На соискание Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий за 2018 г.". E-mail: snio@gov.ru. Телефоны: (495) 606-24-87, (495) 606-19-38, (495) 606-79-95 с понедельника по пятницу, кроме праздничных дней, с 9:30 до 17:30.

Передача бумажных оригиналов представлений возможна также через Приёмную Президента Российской Федерации в Москве по адресу: ул. Ильинка, д. 23, подъезд 11 со вторника по субботу (включительно), кроме праздничных дней, с 9:30 до 16:30 (материалы передаются с описью вложения).

Регистрация не содержащих информацию ограниченного доступа представлений на соискателей Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий и приём прилагаемых к ним материалов в электронном виде производятся на сайте Российского научного фонда http://grant.rscf.ru/awards. Оформление представлений на соискателей Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий, научные исследования и разработки которых содержат информацию ограниченного доступа, устанавливаются с учетом положений законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок доступа к указанной информации.

Срок приёма документов: 15 сентября - 15 декабря 2018 года.

Требования к оформлению документов и материалов, представляемых на соискание Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий

1. Настоящие Требования разработаны в соответствии с Положением о Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 28 сентября 2015 г. № 485 (далее - Положение).

2. В соответствии с пунктом 14 Положения выдвижение на соискание премии производится НЕ РАНЕЕ даты опубликования в печати настоящего объявления. Лицо, обладающее в соответствии с пунктом 11 Положения правом выдвигать кандидатуру на соискание Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий (далее - Государственная премия), направляет в Совет при Президенте Российской Федерации по науке и образованию подписанное, заверенное в организации или нотариально представление (датой выдвижения считается дата подписания представления выдвигающим кандидатуру лицом), в котором указываются:

а) описание исследований или разработок (полное изложение достигнутых результатов, завершающееся обобщающей формулировкой, в которой говорится, за какие достижения в области науки и технологий предлагается присудить Государственную премию);

б) значимость представленных соискателем (коллективом) исследований или разработок (для теоретических работ - подтверждение решения перспективной научной задачи, создание нового научного направления или научной школы, наличие потенциала дальнейшего применения полученных научных результатов, для разработок - научно-технический уровень разработанных образцов новой техники и прогрессивных технологий, их конкурентоспособность на международном рынке, вклад в повышение обороноспособности страны, а также масштаб осуществленного или потенциального внедрения разработанных образцов и технологий);

в) научно-популярное описание представленных соискателем (коллективом) исследований или разработок (изложение достигнутых результатов и значимости вклада в форме научно-популярного эссе);

г) фамилия, имя и отчество (также латинскими буквами), дата и место рождения, адрес места жительства, контактные номера телефонов и адреса электронной почты, гражданство, место работы, должность, ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), почетное звание (при наличии), сведения о публикационной и патентной активности (общее количество публикаций, количество публикаций в изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science, Scopus, РИНЦ и соответствующий индекс Хирша, количество патентов) соискателя;

д) области научного знания работ, соответствующие научным специальностям, предусмотренным действующей на момент представления Номенклатурой специальностей научных работников;

е) резюме с обязательным описанием личного вклада соискателя в развитие науки и технологий с учетом критериев, предусмотренных пунктами 2 и 3 Положения;

ж) сведения о выполненных или выполняемых соискателем (коллективом) научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах в рамках государственных контрактов, грантов, договоров с российскими и зарубежными научными организациями и фондами;

з) сведения о наличии у соискателя премий, призов и иных наград, свидетельствующих о признании его научных или иных творческих достижений, к которым относятся премии Российской Федерации, награды и премии иностранных государств, международные премии, награды и призы;

и) аннотированный перечень основных публикаций и/или документов, подтверждающих государственную регистрацию результатов интеллектуальной деятельности, по теме исследований или разработок, за создание которых их автор (коллектив) выдвигается на соискание Государственной премии.

3. Если в соответствии с пунктом 7 Положения на соискание Государственной премии выдвигается коллектив соискателей (не более трех человек), в представлении указываются предусмотренные пунктом 2 настоящих Требований сведения о каждом соискателе, его вклад в развитие отечественной и мировой науки, а также сведения о наличии у каждого из соискателей премий, призов и иных наград.

4. Представление подписывается лицом, выдвинувшим кандидатуру (кандидатуры) на соискание Государственной премии, которое указывает свои фамилию, имя и отчество, дату и место рождения, адрес места жительства, гражданство, место работы или род занятий, лауреатское, ученое и (или) почетное звание, номер своего телефона и адрес электронной почты, а также прилагает копию подписанного и заверенного документа, подтверждающего наличие у данного лица права выдвижения на соискание Государственной премии. Подпись на представлении должна быть заверена (в организации или нотариально).

5. Рекомендуемый объем представления - до 7 страниц, для коллективов - до 15 страниц.

К представлению прилагаются опубликованные научные работы, иные документы, подтверждающие авторство конструкторских, технических разработок, технологических процессов и других инновационных достижений, за создание которых их автор (коллектив) выдвигается на соискание Государственной премии.

Перед направлением бумажного оригинала представления необходимо зарегистрировать и представить на сайте Российского научного фонда grant.rscf.ru/awards электронные версии подписанного, заверенного и отсканированного представления, а также всех прилагаемых материалов, включая копии документа, подтверждающего наличие права выдвижения на соискание премии, перечень прилагаемых материалов, научных публикаций и патентов автора, а также копии статей, патентов, научно-технических отчетов и т.п. автора по теме исследований или разработок.

6. Оформленный в соответствии с настоящими Требованиями бумажный оригинал представления с приложением к нему всех материалов направляются (СТРОГО после регистрации и отправки электронных материалов на сайт grant.rscf.ru/awards) в Совет при Президенте Российской Федерации по науке и образованию заказным почтовым отправлением с описью вложения.

7. Представления, не отвечающие настоящим Требованиям и Положению, к рассмотрению не принимаются. Также не принимаются представления:

а) поступившие позже срока приема документов, установленного настоящим объявлением о приеме документов на соискание Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий (датой приема бумажных оригиналов представлений считается день ПОСТУПЛЕНИЯ в Администрацию Президента Российской Федерации);

б) без документов, подтверждающих право выдвижения;

в) поступившие почтой в виде бумажных оригиналов без регистрации на сайте grant.rscf.ru/awards в электронном виде, либо, наоборот, зарегистрированные на сайте grant.rscf.ru/awards в электронном виде, но без направления бумажных оригиналов в адрес Совета.

8. Представления, а также прилагаемые к ним материалы, возврату не подлежат.