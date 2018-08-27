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27.08.2018 12:34
Рубрика: Культура
Проект: Гид-парк

"Отель Артемида": Джоди Фостер лечит матерых преступников

Текст: Александр Нечаев
В прокате - фильм "Отель Артемида". В ближайшем будущем Лос-Анджелес погрузится в хаос. Власти будут постоянно воевать с населением и, например, отрубать мегаполису доступ к водоснабжению. В городе пышным цветом расцветет преступность - пока полицейские и протестующие на грязных улицах с энтузиазмом убивают друг друга, грабители банков и прочий криминалитет чувствуют себя весьма вольготно. Правда, периодически вражеские пули долетают и до них.

На этот случай в городе есть секретный отель "Артемида" - подпольная больница с суровым набором правил поведения для бандитов, в которой тех латает пожилая Медсестра (Джоди Фостер). После очередного налета на банк туда попадают двое братьев. Один совсем плох, другой отделался легким испугом. Но самое неприятное у них впереди - они по незнанию завладели бриллиантами босса лос-анджелесской мафии, который вот-вот тоже окажется в "Артемиде".

Фото: kinopoisk.ru
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Отель "Артемида" - первый режиссерский проект Дрю Пирса - голливудского сценариста. Он, в частности, автор сценариев "Железного человека 3" и пятой части франшизы "Миссия невыполнима". Свои режиссерские амбиции Пирс решил реализовать в жанре мрачного постапокалиптического нуара, в котором кровь льется рекой, а неоднозначные персонажи с интересной жизненной философией в промежутках между сценами насилия, сентиментально объясняются друг другу в горячих чувствах - будь то любовь или ненависть. Команда, которую Пирс привлек для работы над своим дебютом впечатляет набором звездных имен - помимо Джоди Фостер, это звезда "Стражей галактики" Дэйв Батиста в привычном амплуа недалекого громилы, проснувшийся знаменитым после "Черной пантеры" Стерлинг К. Браун и Джефф Голдблюм в роли главного злодея. Оператором фильма стал Чон Джон-Хун - постоянный оператор автора "Олдбоя" и "Служанки" Пака Чхан Ука.

Как это нередко бывает, большое количество талантливых людей, которых собрали вместе для обеспечения хорошего результата, сотворили какую-то ерунду. "Отель "Артемида" получился зрелищем сколь стильным, столь и декоративным. Пирс, судя по его резюме, умеет киномански обращаться с кинематографическим вторсырьем, вот только найти своей киномании какое-нибудь более или менее вменяемой сюжетное обрамление у него категорически не выходит. Дурной сценарной отличал и его работы для студий Marvel и Paramount. Первый режиссерский опус следует тем же маршрутом. Причинно-следственные связи тут становятся туманными буквально с первых минут, и чем дальше, тем больше разрастаются сюжетные дыры. Ближе к финалу сюжета практически не остается: последние несколько минут - это просто набор эпизодов, призванных закончить сюжетные линии каждого из персонажей. Но даже с этой формальной задачей Пирс не справляется - буквально каждая из этих линий обрывается на полуслове, а финал самой главной настолько патетически неубедителен, что за режиссера становится совсем неловко.

Фото: kinopoisk.ru
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Жанровые игры, подобные "Отелю "Артемида", провоцирующие приступы синефилии у любителей жанровой голливудской классики, бывают и вполне удачными. Можно, например, вспомнить фильм девятилетней давности "Потрошители" Мигеля Сапочника, который провалился в прокате, но впоследствии вокруг него возник небольшой культ. Или, не знаю, прошлогодний "Апгрейд" Ли Уоннела, так и не добравшийся до российского проката. Да много чего можно вспомнить. Но помимо режиссерских подмигиваний для насмотренной публики, во всех этих картинах есть история, которая служит каркасом для приятной глазу постмодернистской мишуры.

"Отель "Артемида" же надевает нарядный секонд-хенд на лишенное скелета тело. И если отдельные фрагменты тут способны по-хорошему удивить (кажется, впервые в истории кино орудием убийства выступает 3D-принтер), то как цельное зрелище он не работает совсем. Более того - не очень понятно, что именно хотел сказать всем этим режиссер, который зачем-то использует приемы социально заряженного кино, тщательно избегая даже намека на финальный месседж. Есть подозрение, что у него в принципе нет ни одной мысли, которую он хотел бы донести до зрителя - он просто на протяжении полутора часов складывает мозаику из дорогих его сердцу кинематографических осколков, комбинируя их в разных вариациях

Но это ровно тот случай, когда из букв П, А, О и Ж никак не получается собрать слово "вечность".

Культура Кино и ТВ Мировое кино
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