Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
27.08.2018,  
10:56
Текст: Алексей Иванов

Появились подробности работы российского боевого экзоскелета

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Боевой российский экзоскелет для экипировки "солдата будущего", представленный на международном военно-техническом форуме "Армия-2018", позволяет бойцам с легкостью носить груз до 50 килограммов.

Достигается это за счет распределения веса по элементам конструкции от плечевой балки, на которую вешается рюкзак, через поясничный подвес и элементы экзоскелета вдоль ног до опорных площадок в обуви, сообщает ТАСС.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Российский экзоскелет "солдата будущего" прошел боевые испытания

По данным госкорпорации Ростех, разработчика этой экипировки, изготавливается она из легкого углепластика. Изделие представляет собой рычажно-шарнирное механическое устройство, повторяющее суставы человека - за счет этого достигается эргономичность, экзоскелет не стесняет движения, боец может выполнять все привычные действия. Надеть конструкцию можно в течение минуты, снять еще быстрее - за 20 секунд. Чтобы полностью освоить этот "девайс", военнослужащим требуется около двух недель тренировок.

Вместе с тем, как сообщил телеканалу Russia Today главный конструктор по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих АО "ЦНИИТОЧМАШ" Олег Фаустов, экзоскелет не является универсальным, конструкция не позволяет военнослужащему делать резкие движения и десантироваться.

Как уже писала "РГ", в России также протестирован активный экзоскелет с электромоторами и аккумулятором. Изобретение увеличивает физические возможности военнослужащего. Испытатель смог стрелять из пулемета с использованием только одной руки и при этом точно поразил мишени.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Российский С-400 оказался для США угрозой не только в воздухе 10:23
Под Ростовом военные показали секретную технику РЭБ в действии 25.08.2018
Электронику "Арматы" проверят на прочность северным сиянием 24.08.2018
экипировка
На "Армии-2018" впервые показали шлем-невидимку 21.08.2018
Российский экзоскелет "солдата будущего" прошел боевые испытания 21.08.2018
снаряжение
Видео: Начался круглосуточный выпуск гусениц для "Арматы" 18.07.2018
Пилотов российских истребителей одели по-новому 25.06.2018