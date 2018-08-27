Появились подробности работы российского боевого экзоскелета

Боевой российский экзоскелет для экипировки "солдата будущего", представленный на международном военно-техническом форуме "Армия-2018", позволяет бойцам с легкостью носить груз до 50 килограммов.

Достигается это за счет распределения веса по элементам конструкции от плечевой балки, на которую вешается рюкзак, через поясничный подвес и элементы экзоскелета вдоль ног до опорных площадок в обуви, сообщает ТАСС.

По данным госкорпорации Ростех, разработчика этой экипировки, изготавливается она из легкого углепластика. Изделие представляет собой рычажно-шарнирное механическое устройство, повторяющее суставы человека - за счет этого достигается эргономичность, экзоскелет не стесняет движения, боец может выполнять все привычные действия. Надеть конструкцию можно в течение минуты, снять еще быстрее - за 20 секунд. Чтобы полностью освоить этот "девайс", военнослужащим требуется около двух недель тренировок.

Вместе с тем, как сообщил телеканалу Russia Today главный конструктор по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих АО "ЦНИИТОЧМАШ" Олег Фаустов, экзоскелет не является универсальным, конструкция не позволяет военнослужащему делать резкие движения и десантироваться.

Как уже писала "РГ", в России также протестирован активный экзоскелет с электромоторами и аккумулятором. Изобретение увеличивает физические возможности военнослужащего. Испытатель смог стрелять из пулемета с использованием только одной руки и при этом точно поразил мишени.