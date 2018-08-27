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Появился первый кадр ремейка "Бешеной" Дэвида Кроненберга

Новость 27.08.2018, 10:55 | Текст: Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Появился первый кадр ремейка фильма Дэвида Кроненберга "Бешеная" от сестер Соска.

Действие возрожденной истории развернется в мире высокой моды. Главная героиня Роуз после автомобильной аварии проходит экспериментальную терапию стволовыми клетками, которые помогут выглядеть девушке вновь сияющей и молодой.

Фото: Chris Pizzello/Invision/AP
Фото: новая порция кадров со съемок "Однажды в Голливуде"

Однако вскоре начинают проявляться тревожные и даже опасные для окружающих последствия.

Главную роль в ремейке играет Лора Вандервурт. Экранный дуэт с ней составит Бен Холлингсворт, которому досталась роль молодого фотографа по имени Брэд.

Также появятся Ханнеке Талбот ("Стокгольм"), которая сыграет подругу Роуз - Челси, Маккензи Грэй ("Легион", "Ривердейл") - роль дизайнера по прозвищу "Гюнтер" и два рестлера - СМ Панк и его жена Эй Джей. Они сыграют персонажей по имени Билли и Кира соответственно.

Режиссерами, напомним, числятся одиозные готичные лолитки, по совместительству сестры-близнецы, Джен и Сильвия Соска, ранее проявившие себя в жанре нестыдного бюджетного грайндхауса. Уточним, что над сценарием им помогал Джон Серж.

Съемочный процесс в самом разгаре, дата премьеры пока неизвестна.

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