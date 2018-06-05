Сериал "Легион" от создателя "Фарго" Ноя Хоули продлен

Нейропсихологические дзен-танцы сериала "Легион" от Ноя Хоули продлены на третий сезон.

О том, что продюсерская гильотина, обезглавившая в этом году "Люцифера", "Изгоняющего дьявола", "Эша против зловещих мертвецов", "Моцарта в джунглях" и многих других, не коснулась в итоге творения Ноя Хоули, сообщил THR.

Канал FX по-прежнему не сомневается в курсе своего главного шоураннера и поэтому новому, третьему по счету сезону шоу "Легион", разумеется, быть.

По словам представителя канала Эрика Шрайера, работа Хоули не только основательно пересмотрела историю персонажа, но и помогает расширить границы восприятия современного телевидения в целом.

В центре сюжета по комиксам Marvel, изумительно переработанного и изобретательно поданного, оказывается сын профессора Ксавье - Дэвид Хэллер (Дэн Стивенс), официальный диагноз которого - шизофрения. Впрочем, личностей у Дэвида далеко не две, не три и даже не десять, и каждая из них обладает собственными талантами - от пирокинеза до поглощения сознания другой личности и даже возможности смещать время.

К примеру, среди этих личностей есть Джонни Гоморра, превращающий противников в соль, есть страдающая ожирением женщина с силой Халка, а также некто под названием № 181, который может увеличиваться в размерах, и - для любителей экзотики - имеется даже кентавр.

Также напомним, что Стивенс вместе с Натали Портман сыграет в полнометражном проекте Хоули - "Бледно-голубая точка". Что касается четвертого сезона "Фарго", то его, в силу невероятной занятости сценариста, постановщика, продюсера и шоураннера, следует ожидать не раньше 2020 года, а не 2019, как предполагалось ранее.

Дата выхода третьего сезона "Легиона" пока не обозначена.



