Полиция назвала имя устроившего стрельбу во Флориде геймера

Геймер Дэвид Кац устроил стрельбу в развлекательном центре Джексонвилла (американский штат Флорида). Имя 24-летнего злоумышленника назвал городской шериф Майкл Уильямс.

Кац участвовал в соревнованиях по киберспорту Madden Championship Series. Подозреваемый устроил стрельбу после того, как проиграл на турнире. Погибли три человека, в том числе сам стрелявший, он покончил с собой. Еще 11 человек получили ранения, девять пострадавших были госпитализированы, передает РИА Новости. Ранее сообщалось о четырех жертвах трагедии.

Президент США Дональд Трамп был проинформирован о случившемся. Ведется следствие.