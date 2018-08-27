Получателей страховой пенсии освободят от налога на имущество

Минфин РФ разъяснил , что в случае потери кормильца граждане, в том числе и получатели страховой пенсии освобождаются от уплаты налога на имущество физлиц.

Напомним, что сегодня все россияне, достигшие пенсионного возраста, не платят налог на имущество.

Право на получение страховой пенсии по случаю потери кормильца имеют дети умершего кормильца, не достигшие возраста 18 лет, а также члены его семьи при условии, что они не работают и осуществляют уход за детьми, не достигшими 14 лет. Таким образом, это самостоятельные категории лиц, которые имеют право на получение страховой пенсии. В случае установления им такой пенсии они признаются пенсионерами.

Если получателем страховой пенсии является ребенок, не достигший 18 лет, доставка его пенсии производится одному из его родителей (усыновителей) либо опекунов (попечителей).

Следовательно, от уплаты налога на имущество физических лиц освобождаются граждане, являющиеся получателями пенсии, в том числе страховой пенсии по случаю потери кормильца, вне зависимости от того, кому осуществляется доставка такой пенсии.