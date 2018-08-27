Порошенко поручил дипломатам искать в ЕС средства на Донбасс

Сбором средств на восстановление Донбасса займутся дипломатические представительства Украины. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко на встрече с послами, которая прошла в Авдеевке. Речь, естественно, идет только о подконтрольных Киеву территориях.

По словам Порошенко, дипломаты должны собственными глазами увидеть, "в чем нуждается Донбасс", а затем проводить разъяснительную работу в странах пребывания. "Дипломаты должны работать, как воинское подразделение. У президента есть два крыла - вооруженные силы и дипломатическая служба. "Солдаты" дипломатической службы во время войны играют не менее важную роль, чем украинское войско", - цитирует главу государства "Укринформ".

Порошенко также выразил надежду, что страны Евросоюза не только выделят средства, но и возьмут на себя ответственность за налаживание инфраструктуры в отдельных населенных пунктах, так, Германии достанется Краматорск, Греции - Мариуполь, Великобритании - Волховаха. По словам президента, такая договоренность была достигнута на саммите Украина-ЕС.

Эксперты отмечают, что такой подход свидетельствует о беспомощности украинского президента и потере страной самостоятельности. Они также обращают внимание, что собранные средства могут пойти на совсем иные цели. В Брюсселе уже возникают вопросы, на что были потрачены ранее выделенные средства, если обещанные реформы так и не были проведены.

С 2014 года и до настоящего времени Украина уже получила от ЕС три пакета макрофинансовой помощи на общую сумму 3,4 миллиарда евро. В июне Совет ЕС одобрил выделение Украине нового пакета помощи в размере одного миллиарда евро.