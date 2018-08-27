Посол РФ: Главная цель Запада - затащить Республику Македония в НАТО

В преддверии референдума о возможном изменении государственного названия Республики Македонии (РМ) на граждан этого балканского государства оказывается массированное информационное и психологическое давление со стороны Запада, финансируемых им СМИ и неправительственных организаций. В нарушение всех норм права и приличий в этой кампании по "промыванию мозгов" активно участвуют дипломаты из Вашингтона и Брюсселя, многочисленные высокопоставленные визитеры из западных столиц. При этом граждан всерьез принуждают к отказу не только от своего имени, но и от своей идентичности. Об этом в интервью газете Нова Македонија рассказал посол России в РМ Олег Щербак.

"На македонское общество оказывается массированное информационное и психологическое давление со стороны Запада, финансируемых им СМИ и неправительственных организаций, - сообщил глава российской дипломатической миссии в Скопье. - Граждан Македонии пугают тем, что, мол, если они не проголосуют "за", то ни у их страны, ни у них самих не будет будущего, поскольку единственным шансом для выживания Македонии непременно является ее срочное - любой ценой - вступление в НАТО и ЕС. В нарушение всех норм права и приличий в этой кампании по "промыванию мозгов" активно участвуют и мои западные коллеги по дипкорпусу, многочисленные высокопоставленные визитеры из западных столиц. Шантаж ведется и путем нагнетания угрозы обострения межэтнических отношений, что на фоне кровавого конфликта 2001 года и возникновения так называемой "Тиранской платформы" весьма опасно. Подобные эксцессы, конечно же, усиливают напряженность в обществе, провоцируют его раскол".

Олег Щербак выразил обеспокоенность тем, что, по мнению специалистов в области права, подписание Преспанского договора и его последующая ратификация происходили в нарушение Конституции и действующих законов.

"Небезупречна с юридической точки зрения и предлагаемая к голосованию на референдуме формулировка вопроса, которая явно противоречит нормам внутреннего права, Конституции страны, рекомендациям Совета Европы, решениям европейских судов по схожим прецедентам, - отмечает он. - Увязка сразу трех вопросов (Преспанское соглашение, членство в ЕС и членство в НАТО) является откровенной манипуляцией и, по меткому выражению местного юмориста, напоминает не плебисцит, а попытку навязать одно решение в нагрузку к другому. Так сказать, чисто американское пакетное предложение: покупаете "бигмак" - извольте купить и стакан "пепси-колы", отдельно или то, или другое не продается. Думаю, однако, что гражданам вашей страны сейчас не до шуток: их всерьез принуждают к отказу не только от своего имени, но и от своего идентитета - станового хребта существования любой, в том числе и македонской нации".

Посол назвал абсурдными заявления о стремлении России достигнуть любой ценой того, чтобы не допустить урегулирования спора о государственном названии РМ и помешать вступлению Македонии в НАТО.

"Мы уже неоднократно заявляли об абсурдности и фейковом происхождении этих утверждений. Речь идет о сознательных и целенаправленных информационных вбросах, нагнетании русофобской истерии, запугивании людей "русской угрозой" с целью достижения конкретных внутри- и внешнеполитических задач, - сообщил дипломат. - Ключевая из них - любыми способами затащить Республику Македония в НАТО. Очень жаль, что часть политического истеблишмента в вашей стране, столкнувшись с дефицитом поддержки в обществе, пытается слепо копировать порочные методы Вашингтона и Лондона, которые своими клеветническими обвинениями в адрес России авторитета себе не нажили, но фактически "обнулили" отношения с Москвой и теперь сами не знают, как без потери лица выбраться из этого тупика".

Российский посол высказал свою позицию и относительно последствий для Скопье в случае вступления в НАТО.

"Перспектива ухудшения климата в отношениях с Россией - не единственный риск для Македонии, связанный с вступлением в НАТО, - указал чиновник. - Вхождение в эту организацию будет стоить вашей стране дорого: это и усиление нагрузки на бюджет в связи с требованием увеличить военные расходы до 4 процентов от ВВП к 2022 году, и вовлечение под предлогом "евроатлантической солидарности" в сомнительные военные авантюры по всему миру, и ограничение суверенитета над собственной территорией, и отказ от национальной идентичности, вытекающие из договоров с Грецией и Болгарией".

Между тем, Щербак особо подчеркнул, что, вопреки обещаниям, которые нынче столь щедро раздают македонцам, никакой реальной внутренней и внешней стабильности и безопасности, притока инвестиций и повышения уровня жизни членство в альянсе не принесет.

"В этом контексте полезно присмотреться к печальному опыту, к примеру, Болгарии, Румынии, Литвы и ряда других стран, уже длительное время находящихся в составе НАТО. Где обещанное процветание, рост числа рабочих мест, улучшение образования и здравоохранения? Где торжество демократии и победа над коррупцией? Пока мы видим лишь деградацию традиционных секторов экономики и массовый отток населения из этих стран", - резюмировал дипломат.