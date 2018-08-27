Правительство решило повысить акцизы на бензин с 2019 года

В правительстве решили повысить акцизы на дизельное топливо и бензин с первого января 2019 года на 2,7 и 3,7 тысячи рублей на тонну соответственно. Об этом заявил в интервью РБК вице-премьер Дмитрий Козак.

Акцизы будут восстановлены в тех объемах, которые планировались с первого июля 2018 года, пояснил Козак. Они вырастают до 8,258 и 11,892 рублей за тонну.

По словам Козака, несмотря на рост акцизов, скачка цен на бензин не будет. "Во всяком случае, будем применять весь тот набор инструментов, который есть у правительства, чтобы этого не произошло", - сообщил вице-премьер. Так, "миссию рыночного инструмента сдерживания внутренних цен на топливо" должен выполнить отрицательный акциз для нефтеперерабатывающих заводов, предусмотренный налоговым маневром в нефтяной отрасли, сказал Козак.

Если таких мер окажется недостаточно, то у кабмина остается введение экспортной пошлины и на нефть, и на нефтепродукты, отметил Козак. Он уточнил, что такой инструмент будет использоваться "на временной основе". "Несмотря на то, что возможное использование такого инструмента приведет к снижению потенциальных доходов, нефтяники с пониманием к этому отнеслись. В арсенале правительства должен быть такой рычаг влияния на рынок", - сказал Козак.