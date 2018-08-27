Полицейский был застрелен при проверке автомобиля в Бельгии

В Бельгии задержан один из подозреваемых в убийстве полицейского. Инцидент произошел в воскресенье ночью в городе Спа. Во время проверки подозрительного автомобиля на улице Королевы Астрид был застрелен 38-летний офицер полиции.

По свидетельству напарника погибшего, как только начальник патруля приблизился к машине, в которой находились три человека, оттуда был открыт огонь, а затем нападавшие скрылись с места происшествия. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на местную радиокомпанию BelRTL.

По подозрению в нападении задержан гражданин Нидерландов 1982 года рождения. По данным радиокомпании, предполагаемый злоумышленник был тяжело ранен.

Полиция Бельгии сейчас разыскивает других причастных к убийству. Версию о том, что это теракт следователи не рассматривают. Однако не исключают, что нападавшие могут быть связаны с терроризмом.